蝦皮購物「618全民年中慶」發出破百萬張全站18折券！6/18當天國際大牌單品下殺68折起

電商年中購物盛宴迎來最高潮，蝦皮購物「618全民年中慶」推出「限量全站0元起免運吃到飽」、「全站18折起」、「蝦幣挑戰68%回饋」3大超強優惠，暖身慶開跑至今已發出破百萬張全站18折券。為助力站上買氣再創新高峰，蝦皮購物宣布「618全民年中慶」優惠再加碼，6月18日當天超級單品下殺68折起，搭配全站18折券限時消費滿額最高再折999元。

為打造全方位的娛樂購物體驗，6月13日至6月18日蝦皮購物「618全民年中慶」集結「寶箱遊戲」、「蝦蝦果園」、「蝦皮消消樂」、「蝦皮泡泡王」等4大人氣蝦皮遊戲，祭出周周抽iPhone 15外，檔期間共將發出總價值超過4百萬元的大禮包。此外，今年突破性的24小時養蝦直播獲得療癒、富有教育意義等好評，開播至今已累積近40萬網友觀看3大蝦蝦選手生活；蝦皮直播年中慶開跑至今更已為用戶省下超過千萬元，預計在檔期內發出40萬張優惠券，6月18日當天加碼再發限量18折券，最高現折2,000元。

隨著報稅季結束，蝦皮購物發現許多消費者趁著618優惠補貨日常備品，居家日用品持續盤據暖身慶期間熱銷品類第一名，買氣大幅領先排名居次品類超過5成，其中衛生紙更在短短幾天內已賣出近30萬包。

蝦皮購物在6月18日當天祭出國際大牌單品限時下殺68折起、領券下單回饋最高68%蝦幣等優惠，消費滿3單就可抽清空購物車。日用品囤貨推薦「愛買嚴選抽取式衛生紙100抽96包（箱）」6月18日限時優惠價649元，平均每抽只要0.07元；6月18日「滿意寶寶輕巧褲＋晚安褲」兩箱合購限時優惠價2,024元。

韓系時尚單品也挑戰低價，6月18日「COVERNAT經典LOGO涼感T 2件組」限時下殺5折優惠價798元；近期的話題小眾品牌「STAND OIL Chubby Bag」6月18日現省近千元，限時優惠價3,300元；「New Balance中性復古鞋」6月18日限時優惠價3,904元，疊加18折券最低2,905元入手。

隨著暑假即將來臨，不少學生已摩拳擦掌準備宅家享受，原價破萬的「Switch OLED主機」疊加使用商城88折券，6月18日限時優惠價最低8,518元起；「Kobo Sage 8吋電子書閱讀器」同樣搭配商城88折券，6月18日限時優惠價7,039元入手；6月18日iPhone 15 Pro 256GB限時優惠價價38,582元，再送門市保護貼兌換券。