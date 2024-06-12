聽新聞
test
0:00 / 0:00
藝術家Daniel Arsham再出手！鈦晶懷表透明有機超前衛
當代著名藝術家Daniel Arsham為瑞士頂級腕錶宇舶表（Hublot）品牌大使，雙方攜手推出聯名懷表Arsham Droplet鈦晶懷表，以自然界的流動有機液態為設計靈感，打造造型大膽前衛當代懷表。
宇舶採用擅長的藍寶石材質打造Arsham Droplet鈦晶懷表，沿著表殼側邊包覆著特製Daniel Arsham標誌綠色橡膠防滑裝置，符合人體工學原理的觸感設計，使其能與手掌理想貼合。以鈦金屬材質匠心打造的鏤空表殼，採用品牌經典的「三明治」結構，搭配兩塊工藝精湛的弧形水滴造型表鏡，採用雙密封系統，表殼上的宇舶標誌的六顆H形螺絲，既牢靠又具裝飾性。
懷表搭載具有長達10天動力的Meca-10機芯，具有兩枚並聯發條盒，以獨特的齒軌連結至動力儲能指示系統，位於3點鐘的動能提示裝置，會逐漸顯露Daniel Arsham的標誌綠色，6點鐘位置視窗可見剩餘天數。時標、指針和小秒盤均以Daniel Arsham的標誌綠色點綴，而12點鐘位置時標則以藝術家標誌代替。
表款隨附兩條鈦金項鍊和腰鍊，透過雙面One Click單鍵快拆表帶裝置可快速拆換，使Arsham Droplet鈦晶懷表不僅作為項鍊，也可展示於鈦金展示架上，成為藏家可珍視的桌上鐘，體現多樣化的配戴和展示方式，全球僅限量99只。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言