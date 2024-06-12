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藝術家Daniel Arsham再出手！鈦晶懷表透明有機超前衛

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Hublot品牌大使Daniel Arsham演繹Arsham Droplet鈦金懷表。圖／宇舶表提供
Hublot品牌大使Daniel Arsham演繹Arsham Droplet鈦金懷表。圖／宇舶表提供

當代著名藝術家Daniel Arsham為瑞士頂級腕錶宇舶表（Hublot）品牌大使，雙方攜手推出聯名懷表Arsham Droplet鈦晶懷表，以自然界的流動有機液態為設計靈感，打造造型大膽前衛當代懷表。

宇舶採用擅長的藍寶石材質打造Arsham Droplet鈦晶懷表，沿著表殼側邊包覆著特製Daniel Arsham標誌綠色橡膠防滑裝置，符合人體工學原理的觸感設計，使其能與手掌理想貼合。以鈦金屬材質匠心打造的鏤空表殼，採用品牌經典的「三明治」結構，搭配兩塊工藝精湛的弧形水滴造型表鏡，採用雙密封系統，表殼上的宇舶標誌的六顆H形螺絲，既牢靠又具裝飾性。

懷表搭載具有長達10天動力的Meca-10機芯，具有兩枚並聯發條盒，以獨特的齒軌連結至動力儲能指示系統，位於3點鐘的動能提示裝置，會逐漸顯露Daniel Arsham的標誌綠色，6點鐘位置視窗可見剩餘天數。時標、指針和小秒盤均以Daniel Arsham的標誌綠色點綴，而12點鐘位置時標則以藝術家標誌代替。

表款隨附兩條鈦金項鍊和腰鍊，透過雙面One Click單鍵快拆表帶裝置可快速拆換，使Arsham Droplet鈦晶懷表不僅作為項鍊，也可展示於鈦金展示架上，成為藏家可珍視的桌上鐘，體現多樣化的配戴和展示方式，全球僅限量99只。

HUBLOT Arsham Droplet鈦金懷表，限量99只，271萬6,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Arsham Droplet鈦金懷表，限量99只，271萬6,000元。圖／宇舶表提供
Hublot品牌大使Daniel Arsham配戴Arsham Droplet鈦金懷表。圖／宇舶表提供
Hublot品牌大使Daniel Arsham配戴Arsham Droplet鈦金懷表。圖／宇舶表提供
HUBLOT Arsham Droplet鈦金懷表，限量99只，271萬6,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Arsham Droplet鈦金懷表，限量99只，271萬6,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Arsham Droplet鈦金懷表，限量99只，271萬6,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Arsham Droplet鈦金懷表，限量99只，271萬6,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Arsham Droplet鈦金懷表，限量99只，271萬6,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Arsham Droplet鈦金懷表，限量99只，271萬6,000元。圖／宇舶表提供

標誌 綠色 藝術家

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