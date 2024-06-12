藝術家Daniel Arsham再出手！鈦晶懷表透明有機超前衛

當代著名藝術家Daniel Arsham為瑞士頂級腕錶宇舶表（Hublot）品牌大使，雙方攜手推出聯名懷表Arsham Droplet鈦晶懷表，以自然界的流動有機液態為設計靈感，打造造型大膽前衛當代懷表。

宇舶採用擅長的藍寶石材質打造Arsham Droplet鈦晶懷表，沿著表殼側邊包覆著特製Daniel Arsham標誌綠色橡膠防滑裝置，符合人體工學原理的觸感設計，使其能與手掌理想貼合。以鈦金屬材質匠心打造的鏤空表殼，採用品牌經典的「三明治」結構，搭配兩塊工藝精湛的弧形水滴造型表鏡，採用雙密封系統，表殼上的宇舶標誌的六顆H形螺絲，既牢靠又具裝飾性。

懷表搭載具有長達10天動力的Meca-10機芯，具有兩枚並聯發條盒，以獨特的齒軌連結至動力儲能指示系統，位於3點鐘的動能提示裝置，會逐漸顯露Daniel Arsham的標誌綠色，6點鐘位置視窗可見剩餘天數。時標、指針和小秒盤均以Daniel Arsham的標誌綠色點綴，而12點鐘位置時標則以藝術家標誌代替。