日本旅遊團費仍持平 南極、伊朗行程熱門

旅遊業者今天指出，雖然航班及機位增加，但日本當地的車、旅館價格持續上漲，因此日本團費部分跟去年同期仍是持平，而高端特殊旅遊仍是疫後重點市場，包含正南極、伊朗等行程推出後都秒殺。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，台灣旅客瘋出國，根據晴日旅遊總經理黃清涼觀察，赴日的旅客以自由行為多數，團體機位不超過3成，也導致航空公司會要求旅遊業者提前開票。

黃清涼向媒體表示，在團費方面，日本團體受到機票價格、住宿、當地遊覽車車價不斷上漲，但由旅遊業者自行負擔漲價成本，因此團費部分跟去年同期持平，不過未來若成本持續上揚，加上匯率走高的話，不排除有調整團費的可能性。

除了民眾關心的日本團之外，晴天旅遊也觀察到高端且特殊的路線仍受到旅客歡迎，像是伊朗跟正南極行程再推出後就秒殺，尤其伊朗原本認為屬於打仗不穩定的地區，但因當地特殊文化，仍受到很多旅客青睞。

晴天旅遊董事長陳依福指出，伊朗是個有精緻美學、建築工藝、歷史文化的國家，各大帝國文明交匯，留下豐富的世界遺產。

陳依福介紹，伊朗人的風塔、坎兒井和冰屋，利用大自然的對流，讓室內保持清涼，且伊朗人愛美，美容整形也在伊朗特別發達。