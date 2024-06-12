一日限定/星巴克買一送一！網友：夏季飲品繽紛色 超美

星巴克買一送一再度登場。6/14(五)11:00~20:00至全台星巴克門市，購買兩杯 特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，此次依然不含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

活動主打「沁心果香 盛夏味蕾」歡慶星沁爽新口味登場，即起至7/23，在星巴克台北時代門市，以星沁爽繽紛的色彩元素，打造具有生活感的拍照打卡裝置，營造夏日玩樂心情，傳遞沁心透涼的星沁爽風味，營造夏日玩樂的好星情

活動二則是「啜飲沁涼 好友分享」。網友表示，夏季飲品繽紛色，很美拍，並建議「用循環杯或內用杯，較好拍」。