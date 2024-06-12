蕭邦沁藍色調降溫迎炎夏 療癒感隨身
炎炎夏日，蕭邦（CHOPARD）推出一系列沁藍海洋色調的珠寶與腕表作品，以療癒人心的清新浪漫色彩，為夏日帶來一道清涼。
以迷人心形圖騰為主要設計元素的Happy Hearts系列珠寶，採用色澤虹彩溫潤細膩的珍珠母貝為素材，呈現夢幻藍與靜謐藍兩種不同調性，結合蕭邦經典的滑動鑽石技術，推出包括鍊墜、手環等單品，既適合單獨配戴，亦可隨心疊搭。
而結合休閒時尚設計與滑動鑽石技術的Happy Sport腕表，以煥然一新的色調回歸：直徑33毫米的表殼以精鋼和符合倫理道德標準的金質打造，配襯五顆滑動鑽石，在活潑的綠松石色珍珠母貝表盤上輕盈舞動，別緻的彩色紋理綻放流光溢彩。搭配與表盤呼應的淺藍色啞光鱷魚皮表帶，營造出海邊假期的輕盈感。
時尚運動風格的Alpine Eagle系列，則採用輕盈兼經久耐用的5級鈦金屬打造表殼，推出44毫米的Alpine Eagle XL Chrono計時表款。表盤從威嚴健壯的雄鷹和阿爾卑斯的旖旎風光汲取靈感，創造出最新「隆河冰藍色」（Rhône Blue）色彩。搭載具備飛返功能的Chopard 03.05-C型自動機芯。為進一步延續品牌對保護阿爾卑斯山區環境及其生物多樣性的鄭重承諾，這款時計的部分銷售所得將撥捐Alpine Eagle基金會。
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