快訊

不掛牌了！科科科技無法在台如期上市 指責統一證券失職失能

中職／王威晨重返人氣王 中華隊vs.明星隊名單公布

官兵沙灘寫「馬防伙房沒肉」！5軍士官侵占64箱罐頭 判決結果出爐

蕭邦沁藍色調降溫迎炎夏 療癒感隨身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蕭邦以全新沁藍海洋色調珠寶腕表，歡慶夏日。圖／蕭邦提供
蕭邦以全新沁藍海洋色調珠寶腕表，歡慶夏日。圖／蕭邦提供

炎炎夏日，蕭邦（CHOPARD）推出一系列沁藍海洋色調的珠寶與腕表作品，以療癒人心的清新浪漫色彩，為夏日帶來一道清涼。

以迷人心形圖騰為主要設計元素的Happy Hearts系列珠寶，採用色澤虹彩溫潤細膩的珍珠母貝為素材，呈現夢幻藍與靜謐藍兩種不同調性，結合蕭邦經典的滑動鑽石技術，推出包括鍊墜、手環等單品，既適合單獨配戴，亦可隨心疊搭。

而結合休閒時尚設計與滑動鑽石技術的Happy Sport腕表，以煥然一新的色調回歸：直徑33毫米的表殼以精鋼和符合倫理道德標準的金質打造，配襯五顆滑動鑽石，在活潑的綠松石色珍珠母貝表盤上輕盈舞動，別緻的彩色紋理綻放流光溢彩。搭配與表盤呼應的淺藍色啞光鱷魚皮表帶，營造出海邊假期的輕盈感。

時尚運動風格的Alpine Eagle系列，則採用輕盈兼經久耐用的5級鈦金屬打造表殼，推出44毫米的Alpine Eagle XL Chrono計時表款。表盤從威嚴健壯的雄鷹和阿爾卑斯的旖旎風光汲取靈感，創造出最新「隆河冰藍色」（Rhône Blue）色彩。搭載具備飛返功能的Chopard 03.05-C型自動機芯。為進一步延續品牌對保護阿爾卑斯山區環境及其生物多樣性的鄭重承諾，這款時計的部分銷售所得將撥捐Alpine Eagle基金會。

Happy Hearts系列手環，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌珍珠母貝與滑動鑽石，12萬8,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列手環，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌珍珠母貝與滑動鑽石，12萬8,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦以全新沁藍海洋色調珠寶腕表，歡慶夏日。圖／蕭邦提供
蕭邦以全新沁藍海洋色調珠寶腕表，歡慶夏日。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列手環，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌鑽石的珍珠母貝與滑動鑽石，16萬5,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列手環，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌鑽石的珍珠母貝與滑動鑽石，16萬5,000元。圖／蕭邦提供
Happy Sport系列腕表，33毫米Lucent Steel™精鋼，符合蕭邦可持續發展及社會責任理念的18K金，搭載09.01-C自動機械機芯，5顆滑動鑽石，40萬9,000元。圖／蕭邦提供
Happy Sport系列腕表，33毫米Lucent Steel™精鋼，符合蕭邦可持續發展及社會責任理念的18K金，搭載09.01-C自動機械機芯，5顆滑動鑽石，40萬9,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌鑽石的珍珠母貝與滑動鑽石，17萬4,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌鑽石的珍珠母貝與滑動鑽石，17萬4,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列項鍊，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌珍珠母貝與滑動鑽石，11萬6,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列項鍊，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌珍珠母貝與滑動鑽石，11萬6,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列XL Chrono腕表，44毫米鈦金，搭載Chopard 03.05-C型機芯，COSC瑞士官方天文台認證，橡膠表帶，92萬3,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列XL Chrono腕表，44毫米鈦金，搭載Chopard 03.05-C型機芯，COSC瑞士官方天文台認證，橡膠表帶，92萬3,000元。圖／蕭邦提供

鑽石

延伸閱讀

Swatch聯名Omega登月表再獻新作 極光、沙漠和熔岩皆成靈感

LV全新ESCALE三針計時碼表 行李箱元素埋進微型細節

海龜大象胖肚子裝鑽石 蕭邦項鍊好童趣、FRED心裡藏密

難以恆久遠？De Beers將放棄銷售人造鑽石珠寶

相關新聞

日本這所夜間保育園晚間6時開業 供風俗業媽媽送托小孩

台灣正在思索多元托育，讓家長彈性育兒。鄰近的日本，則已有許多夜間保育園，提供夜間工作的父母送托小孩。台師大博士生楊逸飛本...

創新！香港旅遊局Ｘ巴塞爾藝術展 3年全球策略合作協議

香港旅遊發展局宣布，將與巴塞爾藝術展（Art Basel）簽署為期3年的全球策略合作協議，涵蓋全球所有巴塞爾藝術展。香港...

蕭邦沁藍色調降溫迎炎夏 療癒感隨身

炎炎夏日，蕭邦（CHOPARD）推出一系列沁藍海洋色調的珠寶與腕表作品，以療癒人心的清新浪漫色彩，為夏日帶來一道清涼。

日本手作祭華山登場 邀請日台超過200+手作品牌打造手作盛宴

每年6月由愛手創與Connect-Asia (JP)共同主辦的「日本手作祭第六回 竜宮の夢」即將登場！活動將於6/14- 6/16於華山1914文化創意產業園區開幕，今年以「竜宮の夢」為主題，邀請了超過200多組日台職人、近35個日本初登場手作品牌參與，以日本傳統故事浦島太郎為背景，結合手作商品、體驗活動、日式祭典活動，打造這場手作盛宴。

7-ELEVEN開賣歐式麵包「Bellopane貝洛邦」4款新品！「法式經典可頌、荷蘭起司德腸」吃一波

享用歐式麵包是提升日常氛圍感的絕佳捷徑，無論是簡單的輕飲食，還是追求儀式感的用餐體驗，都少不了它的存在。為了在方便與儀式...

香奈兒式的時髦復古風度假！2024 COCO BEACH來了

香奈兒2024 COCO BEACH系列將在6月21日起於香奈兒指定精品店上市，並以宛如沐浴在陽光之下的旅遊明信片般的形...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。