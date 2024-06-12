蕭邦沁藍色調降溫迎炎夏 療癒感隨身

炎炎夏日，蕭邦（CHOPARD）推出一系列沁藍海洋色調的珠寶與腕表作品，以療癒人心的清新浪漫色彩，為夏日帶來一道清涼。

以迷人心形圖騰為主要設計元素的Happy Hearts系列珠寶，採用色澤虹彩溫潤細膩的珍珠母貝為素材，呈現夢幻藍與靜謐藍兩種不同調性，結合蕭邦經典的滑動鑽石技術，推出包括鍊墜、手環等單品，既適合單獨配戴，亦可隨心疊搭。

而結合休閒時尚設計與滑動鑽石技術的Happy Sport腕表，以煥然一新的色調回歸：直徑33毫米的表殼以精鋼和符合倫理道德標準的金質打造，配襯五顆滑動鑽石，在活潑的綠松石色珍珠母貝表盤上輕盈舞動，別緻的彩色紋理綻放流光溢彩。搭配與表盤呼應的淺藍色啞光鱷魚皮表帶，營造出海邊假期的輕盈感。