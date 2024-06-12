日本這所夜間保育園晚間6時開業 供風俗業媽媽送托小孩

台灣正在思索多元托育，讓家長彈性育兒。鄰近的日本，則已有許多夜間保育園，提供夜間工作的父母送托小孩。台師大博士生楊逸飛本周就到日本栃木縣一間夜間保育園見習，這間保育園內九成五以上的孩子，來自風俗業的媽媽送托，為了符合媽媽工作時間，營業時間為晚上6時到早上6時，撐起她們的托兒需求。

楊逸飛正在日本深造，時常探訪日本各類型幼兒園。他指出，這間保育園已經14年，園長因為工作關係，孩子沒有地方可以托育，於是決定辭職，跟太太一起開了這間夜間保育園。園所共有三位保育士，也都是夜間生活，最長的一位已任職8年。

這間夜間保育園大多為臨時托育的孩子，一小時500日圓，整個園所的上限是37人，保育園鄰近風俗區，大多數的孩子都是風俗業的媽媽居多，且大多為單親媽媽。

楊逸飛表示，日本風俗業營業時間通常為晚上7、8時，一直到凌晨的3、4時，所以夜間保育晚上6時開門，到晚上9時左右都會有小孩送進去。

楊逸飛說，對於家長的狀況，園方都是一律不過問，他去見習時，也確實看到，很多都是晚上準備去「隔壁上班」的家長，送穿著睡衣的幼兒到園所，多數是洗過澡，這裡也提供需付費的洗澡服務。

楊逸飛說，這裡的孩子大多為臨時托育，從零歲到國小孩子都有，很少有幼兒是固定每天都到，通常是一周出現2至3次，甚至一周一次的也有，因為風俗業不一定是每天出勤。

孩子進到保育園後先在園內玩耍，約9點半準備熄燈就寢，媽媽接送的時間從11點到凌晨4、5點都有。園所會協助孩子洗澡與就寢，晚餐則由家長準備。

這些孩子早上六點回家之後，都跟媽媽做些什麼？楊逸飛說，園長告訴他，這些媽媽們雖然是晚上工作，但白天為了陪小孩其實也不太睡覺，通常回家之後的白天就跟小孩一起作息，頂多午覺跟小孩睡一下大概2至3個小時，下午六時就又把小孩送來然後去上班。

楊逸飛說，一天睡不到5小時，晚上風俗業工作又要喝酒跟陪笑，怎麼可能撐得住呢？園長告訴他，孩子就是這些媽媽們努力撐下去的精神支柱。為了孩子能健康長大，再苦她們都會忍耐。

園長也告訴楊逸飛，在開立這間園所之前，對風俗業的女性也都是負面想法，但是真正經營之後，現在對他們只有尊敬，而且是無比的尊敬。這些媽媽可以為了孩子，完全犧牲了自己的生活。從事風俗業有很多原因，有些人的生命走上了這個途徑，也沒有辦法瀟灑離開，就算不知道父親是誰，或者離婚了，作為母職的角色，再怎麼樣都還是希望孩子可以健康長大。

這裡會不會有受到家暴的小孩呢？楊逸飛表示，意外的很少，但畢竟，從事風俗業的媽媽如果不想要照顧孩子，其實不需要花時間找到這裡的夜間保育園，這樣白天還需要費心陪伴小孩，所以願意送孩子來夜間保育的媽媽，確實是真心愛著孩子，努力為孩子撐下去。