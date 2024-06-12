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創新！香港旅遊局Ｘ巴塞爾藝術展 3年全球策略合作協議
香港旅遊發展局宣布，將與巴塞爾藝術展（Art Basel）簽署為期3年的全球策略合作協議，涵蓋全球所有巴塞爾藝術展。香港旅遊發展局也成為首間與Art Basel 簽訂同類協議的旅遊推廣機構。
此協議由香港旅遊發展局總幹事程鼎一，以及Art Basel行政總裁Noah Horowitz代表，在6月11日於瑞士巴塞爾藝術展的記者會上，正式簽署。
根據策略合作協議，香港旅遊局將成為巴塞爾藝術展的展會合作夥伴，並於未來3年，每年在4場巴塞爾藝術展全球展會，包括巴黎展會、邁亞密海灘展會、香港展會以及巴塞爾展會，設置沉浸式體驗區。而雙方首個合作項目，定於今年10月18日至20日，於巴黎大皇宮舉行的巴塞爾藝術展巴黎展會登場。
香港旅遊發展局總幹事程鼎一表示，今次與巴塞爾藝術展的策略合作，彰顯香港旅遊發展局一直於全球推廣和宣傳香港的努力。香港旅遊發展局希望透過在巴塞爾這個全球知名的藝術平台，舉辦一系列沉浸式體驗，展示香港的獨有魅力，從而啟發更多旅客來港親身探索城中豐富多元的中西文化薈萃。
巴塞爾藝術展行政總裁Noah Horowitz表示，我們很高興能與長期合作夥伴香港旅遊發展局，一同推動這項極具意義的項目。是次合作旨在將香港特色在國際舞台上呈現，為展會訪客帶來更精彩體驗，並加強香港與全球藝術界的聯繫。
巴塞爾藝術展在2013年首度進軍香港。自2020年起，香港旅遊發展局與巴塞爾藝術展有多項成功合作項目。今年3月，雙方於巴塞爾藝術展香港展會上，聯手呈獻滿載地道情懷的「茶餐廳」。場內綴以色彩繽紛裝飾與懷舊陳設，讓顧客享用菠蘿包、奶茶等港式地道美食，親身體驗東西文化匯聚的非凡魅力。
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