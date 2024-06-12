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7-ELEVEN開賣歐式麵包「Bellopane貝洛邦」4款新品！「法式經典可頌、荷蘭起司德腸」吃一波

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN即日起陸續開賣「Bellopane貝洛邦」4款歐式麵包新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起陸續開賣「Bellopane貝洛邦」4款歐式麵包新品。圖／7-ELEVEN提供

享用歐式麵包是提升日常氛圍感的絕佳捷徑，無論是簡單的輕飲食，還是追求儀式感的用餐體驗，都少不了它的存在。為了在方便與儀式感中取得平衡，包裝麵包界的新亮點「Bellopane貝洛邦」因而誕生，首波推出4款精緻美味的歐式麵包，包括「法式經典可頌」、「荷蘭起司德腸」、「金黃穀物核果」、「石臼裸麥青提子」，主打以酸種與老麵發酵，搭配特有工法，把歐洲精緻的美好日常帶到大眾面前，即日起於7-ELEVEN陸續開賣。

「Bellopane貝洛邦」的命名取自義⼤利⽂Bello（美好的）與Pane（麵包），選用進口原料，採用義大利杜蘭小麥酸麵種，混合低溫長時間發酵的老麵種，誘發出微酸的口感與小麥的香氣，也讓整體麵包質地更細緻柔軟。首波主打的4款麵包，選材自世界各地的精煉食材，每一口都能感受豐富層次。

「法式經典可頌」選⽤法國產區⼩⿆粉，搭配靈魂食材─法國AOP認證萊思克奶油，層次分明、外脆內軟。「金黃穀物核果」巧妙融合酸種與老麵的特色，麵包體軟Q又帶有咬勁，再加以葵瓜子、亞麻籽、燕麥、小麥、奇亞籽等穀物以及香脆核桃點綴，堆疊出豐富的香氣與口感。「石臼裸麥青提子」麵包整體扎實有嚼勁，加入裸麥粉，更加乘小麥的香氣，切開後即能看到青提⼦果乾內餡，酸甜風味與香脆核桃交織美味；「荷蘭起司德腸」將濃郁起司和德國櫸木煙燻製成的德腸搭配，多種滋味隨即蔓延唇齒間。

除了直接品嘗外，也推薦以烤箱加熱麵包，酥脆的外皮內包裹濕潤得恰到好處的麵包體，加熱後香氣更顯濃郁的香氣。再配上一杯冰飲，就能營造出不同的儀式感。

「Bellopane貝洛邦」即日起於全台7-ELEVEN陸續登場，每款售價45～50元，「荷蘭起司德腸」、「金黃穀物核果」及「法式經典可頌」率先開賣，6月19日「石臼裸麥青提子」將於限定區域上市，6月26日起全品項全台上市。即日起至7月9日推出「法式經典可頌」新品嘗鮮價40元（原價45元），「荷蘭起司德腸」、「金黃穀物核果」及「石臼裸麥青提子」新品嘗鮮價45元（原價50元）。

Bellopane貝洛邦「金黃穀物核果」由各式穀物核果組成，堆疊出豐富的香氣。圖／7-ELEVEN提供
Bellopane貝洛邦「金黃穀物核果」由各式穀物核果組成，堆疊出豐富的香氣。圖／7-ELEVEN提供
「Bellopane貝洛邦」新推4款歐式麵包，即日起於7-ELEVEN陸續開賣。圖／7-ELEVEN提供
「Bellopane貝洛邦」新推4款歐式麵包，即日起於7-ELEVEN陸續開賣。圖／7-ELEVEN提供
Bellopane貝洛邦「石臼裸麥青提子」不僅帶有歐式麵包特有的小麥香味，更有酸甜青提子與核桃點綴。圖／7-ELEVEN提供
Bellopane貝洛邦「石臼裸麥青提子」不僅帶有歐式麵包特有的小麥香味，更有酸甜青提子與核桃點綴。圖／7-ELEVEN提供
Bellopane貝洛邦「法式經典可頌」層次分明、外脆內軟，再配上咖啡彷如來到巴黎街邊。圖／7-ELEVEN提供
Bellopane貝洛邦「法式經典可頌」層次分明、外脆內軟，再配上咖啡彷如來到巴黎街邊。圖／7-ELEVEN提供
Bellopane貝洛邦「荷蘭起司德腸」帶有濃郁起司配上Q肉丁，香鹹的口感互相輝映，是鹹食愛好者的推薦。圖／7-ELEVEN提供
Bellopane貝洛邦「荷蘭起司德腸」帶有濃郁起司配上Q肉丁，香鹹的口感互相輝映，是鹹食愛好者的推薦。圖／7-ELEVEN提供

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