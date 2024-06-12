香奈兒式的時髦復古風度假！2024 COCO BEACH來了

香奈兒2024 COCO BEACH系列將在6月21日起於香奈兒指定精品店上市，並以宛如沐浴在陽光之下的旅遊明信片般的形象廣告，迎接夏日時光。陽光明媚、節奏愉悅的形象影片中，模特兒Olivia Vinten在岩石、漁夫之家、五彩繽紛的小屋和小汽艇與碧藍色的泳池之間，演繹COCO BEACH系列的度假活力與嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）鍾愛的海邊。

香奈兒2024 COCO BEACH系列重新造訪嘉柏麗香奈兒曾旅居諾曼第（Normandy）、巴斯克（Basque）和地中海沿岸地區，捕捉愜意隨興的魅力，設計融入海軍條紋、幻彩布料和粉彩色調，表現夕陽西下的綺麗天空，刻畫從日間到夜晚夏日假期的美好。

高衩泳裝、單車褲、金色連身衣、純棉針織與金屬光澤亮面丹寧等運動服飾經重新詮釋：今年夏季必備的泳裝以金銀色萊卡材質製作，並採用時尚高衩剪裁，襯托女性迷人曲線，背面飾以服飾珠寶釦飾。金銀絲布料質感泳裝不只適合海邊，也能搭配丹寧和針織單品輕鬆變化：粉嫩無肩帶泳裝搭配同色系丹寧短褲、蜜桃色與珊瑚色比基尼、細直條紋連身褲和塗層帆布短風衣（coated canvas parka），盡顯休閒風格魅力。

系列以不同材質與剪裁版型嶄新詮釋條紋水手上衣（緊身胸衣、罩衫、運動上衣和泳裝），向嘉柏麗香奈兒的水手服上衣致敬。品牌的雙色調美學亦融入夏季穿搭，黑白配色體現在黑色拉鍊外套和白色鏤空棉質運動短褲上，深色褲裝採黑色與粉紅配色，更於褲裝吊帶底下搭配條紋比基尼上衣。黑白雙色平紋針織作品同樣受到海軍服飾啟發：水手領外套式上衣點綴飄逸柔美的蕾絲和鏤空雙 C辮飾，讓原本注重機能的布料更顯精緻。具有多種穿法的優雅拉鍊連帽上衣、連身褲和前襬垂墜銀釦長褲搭配米褐色細緻針織衫。