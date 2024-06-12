SEVENTEEN珉奎帥氣現身機場 秀大長腿、粗手臂散發滿滿男人味

韓男團SEVENTEEN的「門面擔當」成員珉奎，一舉一動總是牽引了粉絲的心，日前全員帶著精選專輯回歸樂壇，屬於Hiphop小分隊的他更是在MV大秀好身材，瞬間引爆話題。近日珉奎現身機場，即使是一身黑的裝束，仍舊不吝秀大長腿、男友手臂，散發滿滿荷爾蒙，再度讓網友瘋狂。

雖然是SEVENTEEN的「門面擔當」不過個性十分好的珉奎也是「團欺」，俊帥外表卻不時的有憨厚模樣示人，充滿反差萌，因此不少粉絲還暱稱他為「大狗狗」。而且從過去的團體自製綜藝節目或是「Nana Tour」中，都可以看到珉奎十分著迷於健身，也不吝惜在鏡頭前放送結實肌肉，就像是此次他現身仁川機場前往巴黎的穿搭，即使包緊緊也能看出寬肩、倒三角的輪廓。珉奎輕鬆穿搭了Calvin Klein的黑色經典標誌T恤、直筒牛仔褲，加上棒球帽與皮帶，展現一派的瀟灑隨興，但滿滿的男人味，仍舊突破螢幕，撲面而來，讓網友們都掀起熱議。

男團SEVENTEEN成員珉奎穿著他最喜愛的Calvin Klein造型帥氣現身韓國仁川國際機場，自信揮灑帥氣風格與無盡魅力。圖／Calvin Klein提供

黑色即使在不同時期都是最經典的穿搭色彩，因此雖是炎熱盛夏，但日前剛離台的科技巨頭黃仁勳到處「趴趴走」時，仍舊身穿皮衣造型現身。而英倫時尚品牌ALLSAINTS本就以皮衣奠定時尚地位，於是獻上一系列的騎士皮衣讓男性消費者當作著裝參考，羊皮的材質較為輕薄且透氣，穿梭在室內、戶外，可調節體溫。不僅如此，ALLSAINTS還推出全球獨家飾品，汲取於品牌經典元素，並利用皮革打造LEATHER公羊頭系列、以創始日期為特色的NAVIGATOR系列，以及受叛逆不羈精神啟發的前衛線條RIDER系列等項鍊、耳環、戒指，使搭配時能豐富層次變化。

男團SEVENTEEN成員珉奎穿著他最喜愛的Calvin Klein造型帥氣現身韓國仁川國際機場，自信揮灑帥氣風格與無盡魅力。圖／Calvin Klein提供

男團SEVENTEEN成員珉奎穿著他最喜愛的Calvin Klein造型帥氣現身韓國仁川國際機場，自信揮灑帥氣風格與無盡魅力。圖／Calvin Klein提供

男團SEVENTEEN成員珉奎穿著他最喜愛的Calvin Klein造型帥氣現身韓國仁川國際機場，自信揮灑帥氣風格與無盡魅力。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein Standard標誌短袖T恤，2,280元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein標誌造型棒球帽，1,680元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein Standard直筒牛仔褲，6,980元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein雙面標誌造型皮帶，4,280元。圖／Calvin Klein提供

ALLSAINTS LEATHER皮製公羊頭項鍊，8,200元。圖／ALLSAINTS提供

ALLSAINTS TILLEY耳環，3,000元。圖／ALLSAINTS提供

ALLSAINTS TILLEY十字架耳環，5,100元。圖／ALLSAINTS提供

ALLSAINTS CONROY羊皮騎士皮衣，20,800元。圖／ALLSAINTS提供