SEVENTEEN珉奎帥氣現身機場 秀大長腿、粗手臂散發滿滿男人味
韓男團SEVENTEEN的「門面擔當」成員珉奎，一舉一動總是牽引了粉絲的心，日前全員帶著精選專輯回歸樂壇，屬於Hiphop小分隊的他更是在MV大秀好身材，瞬間引爆話題。近日珉奎現身機場，即使是一身黑的裝束，仍舊不吝秀大長腿、男友手臂，散發滿滿荷爾蒙，再度讓網友瘋狂。
雖然是SEVENTEEN的「門面擔當」不過個性十分好的珉奎也是「團欺」，俊帥外表卻不時的有憨厚模樣示人，充滿反差萌，因此不少粉絲還暱稱他為「大狗狗」。而且從過去的團體自製綜藝節目或是「Nana Tour」中，都可以看到珉奎十分著迷於健身，也不吝惜在鏡頭前放送結實肌肉，就像是此次他現身仁川機場前往巴黎的穿搭，即使包緊緊也能看出寬肩、倒三角的輪廓。珉奎輕鬆穿搭了Calvin Klein的黑色經典標誌T恤、直筒牛仔褲，加上棒球帽與皮帶，展現一派的瀟灑隨興，但滿滿的男人味，仍舊突破螢幕，撲面而來，讓網友們都掀起熱議。
黑色即使在不同時期都是最經典的穿搭色彩，因此雖是炎熱盛夏，但日前剛離台的科技巨頭黃仁勳到處「趴趴走」時，仍舊身穿皮衣造型現身。而英倫時尚品牌ALLSAINTS本就以皮衣奠定時尚地位，於是獻上一系列的騎士皮衣讓男性消費者當作著裝參考，羊皮的材質較為輕薄且透氣，穿梭在室內、戶外，可調節體溫。不僅如此，ALLSAINTS還推出全球獨家飾品，汲取於品牌經典元素，並利用皮革打造LEATHER公羊頭系列、以創始日期為特色的NAVIGATOR系列，以及受叛逆不羈精神啟發的前衛線條RIDER系列等項鍊、耳環、戒指，使搭配時能豐富層次變化。
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