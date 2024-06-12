快訊

上班12小時累垮！搭北捷被2名長者逼讓座 OL與老翁扭打又自撞牆濺血

胡歌來了！淡綠西裝寶總上身 直呼：好久不見！

新冠疫情再升！患者具有二大特色 低燒多日、快篩陰

SEVENTEEN珉奎帥氣現身機場 秀大長腿、粗手臂散發滿滿男人味

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
男團SEVENTEEN成員珉奎穿著他最喜愛的Calvin Klein造型帥氣現身韓國仁川國際機場，自信揮灑帥氣風格與無盡魅力。圖／Calvin Klein提供
男團SEVENTEEN成員珉奎穿著他最喜愛的Calvin Klein造型帥氣現身韓國仁川國際機場，自信揮灑帥氣風格與無盡魅力。圖／Calvin Klein提供

韓男團SEVENTEEN的「門面擔當」成員珉奎，一舉一動總是牽引了粉絲的心，日前全員帶著精選專輯回歸樂壇，屬於Hiphop小分隊的他更是在MV大秀好身材，瞬間引爆話題。近日珉奎現身機場，即使是一身黑的裝束，仍舊不吝秀大長腿、男友手臂，散發滿滿荷爾蒙，再度讓網友瘋狂。

雖然是SEVENTEEN的「門面擔當」不過個性十分好的珉奎也是「團欺」，俊帥外表卻不時的有憨厚模樣示人，充滿反差萌，因此不少粉絲還暱稱他為「大狗狗」。而且從過去的團體自製綜藝節目或是「Nana Tour」中，都可以看到珉奎十分著迷於健身，也不吝惜在鏡頭前放送結實肌肉，就像是此次他現身仁川機場前往巴黎的穿搭，即使包緊緊也能看出寬肩、倒三角的輪廓。珉奎輕鬆穿搭了Calvin Klein的黑色經典標誌T恤、直筒牛仔褲，加上棒球帽與皮帶，展現一派的瀟灑隨興，但滿滿的男人味，仍舊突破螢幕，撲面而來，讓網友們都掀起熱議。

男團SEVENTEEN成員珉奎穿著他最喜愛的Calvin Klein造型帥氣現身韓國仁川國際機場，自信揮灑帥氣風格與無盡魅力。圖／Calvin Klein提供
男團SEVENTEEN成員珉奎穿著他最喜愛的Calvin Klein造型帥氣現身韓國仁川國際機場，自信揮灑帥氣風格與無盡魅力。圖／Calvin Klein提供

黑色即使在不同時期都是最經典的穿搭色彩，因此雖是炎熱盛夏，但日前剛離台的科技巨頭黃仁勳到處「趴趴走」時，仍舊身穿皮衣造型現身。而英倫時尚品牌ALLSAINTS本就以皮衣奠定時尚地位，於是獻上一系列的騎士皮衣讓男性消費者當作著裝參考，羊皮的材質較為輕薄且透氣，穿梭在室內、戶外，可調節體溫。不僅如此，ALLSAINTS還推出全球獨家飾品，汲取於品牌經典元素，並利用皮革打造LEATHER公羊頭系列、以創始日期為特色的NAVIGATOR系列，以及受叛逆不羈精神啟發的前衛線條RIDER系列等項鍊、耳環、戒指，使搭配時能豐富層次變化。

男團SEVENTEEN成員珉奎穿著他最喜愛的Calvin Klein造型帥氣現身韓國仁川國際機場，自信揮灑帥氣風格與無盡魅力。圖／Calvin Klein提供
男團SEVENTEEN成員珉奎穿著他最喜愛的Calvin Klein造型帥氣現身韓國仁川國際機場，自信揮灑帥氣風格與無盡魅力。圖／Calvin Klein提供

男團SEVENTEEN成員珉奎穿著他最喜愛的Calvin Klein造型帥氣現身韓國仁川國際機場，自信揮灑帥氣風格與無盡魅力。圖／Calvin Klein提供
男團SEVENTEEN成員珉奎穿著他最喜愛的Calvin Klein造型帥氣現身韓國仁川國際機場，自信揮灑帥氣風格與無盡魅力。圖／Calvin Klein提供

男團SEVENTEEN成員珉奎穿著他最喜愛的Calvin Klein造型帥氣現身韓國仁川國際機場，自信揮灑帥氣風格與無盡魅力。圖／Calvin Klein提供
男團SEVENTEEN成員珉奎穿著他最喜愛的Calvin Klein造型帥氣現身韓國仁川國際機場，自信揮灑帥氣風格與無盡魅力。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein Standard標誌短袖T恤，2,280元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein Standard標誌短袖T恤，2,280元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein標誌造型棒球帽，1,680元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein標誌造型棒球帽，1,680元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein Standard直筒牛仔褲，6,980元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein Standard直筒牛仔褲，6,980元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein雙面標誌造型皮帶，4,280元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein雙面標誌造型皮帶，4,280元。圖／Calvin Klein提供

ALLSAINTS LEATHER皮製公羊頭項鍊，8,200元。圖／ALLSAINTS提供
ALLSAINTS LEATHER皮製公羊頭項鍊，8,200元。圖／ALLSAINTS提供

ALLSAINTS TILLEY耳環，3,000元。圖／ALLSAINTS提供
ALLSAINTS TILLEY耳環，3,000元。圖／ALLSAINTS提供

ALLSAINTS TILLEY十字架耳環，5,100元。圖／ALLSAINTS提供
ALLSAINTS TILLEY十字架耳環，5,100元。圖／ALLSAINTS提供

ALLSAINTS CONROY羊皮騎士皮衣，20,800元。圖／ALLSAINTS提供
ALLSAINTS CONROY羊皮騎士皮衣，20,800元。圖／ALLSAINTS提供

ALLSAINTS NAVIGATOR 1994 戒指，4,400元。圖／ALLSAINTS提供
ALLSAINTS NAVIGATOR 1994 戒指，4,400元。圖／ALLSAINTS提供

SEVENTEEN 機場 黃仁勳

延伸閱讀

烏軍稱擊毀俄最先進匿蹤戰機Su-57 陸官媒狠批：屢屢刷新丟人記錄

廈門翔安機場後年落成「距金門僅3公里」 顧立雄這樣說

高雄短裙妹超商內遭襲胸性騷 引3國籍5老外混架掛彩

托運籠超出0.5公分德牧無法登機！教授錯過航班隔天報到被告知「你的狗狗逃過死劫」

相關新聞

SEVENTEEN珉奎帥氣現身機場 秀大長腿、粗手臂散發滿滿男人味

韓男團SEVENTEEN的「門面擔當」成員珉奎，一舉一動總是牽引了粉絲的心，日前全員帶著精選專輯回歸樂壇，屬於Hiphop小分隊的他更是在MV大秀好身材，瞬間引爆話題。近日珉奎現身機場，即使是一身黑的裝束，仍舊不吝秀大長腿、男友手臂，散發滿滿荷爾蒙，再度讓網友瘋狂。

超強CP感穿搭！朴寶劍、秀智暗中互搭藏心機

韓國科幻電影《Wonderland／夢境》上週上映，擔任主演之一的朴寶劍、秀智大力宣傳，不僅不約而同在個人社群上曬出貼臉...

以創意放飛自我 OMEGA 2024奧運形象視覺 幽默無極限

隨著六月的來到，身為奧林匹克運動大會官方計時品牌的歐米茄（OMEGA），近日發表了2024年奧運的形象宣傳，歐米茄（OM...

日本瘋貼紙！HANDS引進當紅品牌 每個人都能當藝術家

每個人都可以當藝術家！日本正吹起一股貼紙旋風，其中當紅品牌B-SIDE LABEL，更是許多人的最愛，以可愛圖案、鮮豔亮...

費德勒從粉絲變成設計師 攜手OLIVER PEOPLES重新定義運動時尚

雖然費德勒（Roger Federer）並非歷史上獲得最多冠軍頭銜的網球員，但他在2022年高掛球鞋之後，仍舊對對時尚、運動持續有著影響力，因此成為傳奇。如同和奢華眼鏡品牌OLIVER PEOPLES合作，推出一系列聯名太陽眼鏡，兼具實用與精緻細節，讓非球迷也想擁有。

壽司郎×原神聯名了！立牌、鑰匙圈帶回家　再送虛寶卡

繼日本壽司郎與RPG「原神」甫於2月推出「回轉之宴（回転の宴）」聯名活動之後，台灣壽司郎也在登台6週年之際，自6月17日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。