超強CP感穿搭！朴寶劍、秀智暗中互搭藏心機

韓國科幻電影《Wonderland/夢境》上週上映,擔任主演之一的朴寶劍、秀智大力宣傳,不僅不約而同在個人社群上曬出貼臉親密情侶視角照大力放閃,盛世美顏CP太好嗑,引起網友敲碗拜託「在一起」。朴寶劍、秀智也在多次公開的媒體活動中,穿著CELINE,搭配出低調和諧的情侶穿搭風格,為宣傳加溫之外,也間接呼應電影中的角色。

朴寶劍與秀智營造最強CP感穿搭時,最常善用色調互相呼應,即便沒有任何一件重複的單品且款式、材質不盡相同,但仍可展現時髦俐落又不尷尬情侶感。例如兩人會不約而同地選擇開襟衫搭配牛仔褲,但巧妙地選擇了溫暖的大地色系作為視覺的共同點,讓兩套時髦造型搭配上整體平衡和諧;而秀智更在時尚配飾上費上心思,手上各式金色戒指混搭疊加戴法與耳際上的巴洛克珍珠耳環,呼應開襟衫上的金色扣飾,更添一絲奢華氣息。 朴寶劍穿CELINE HOMME拉絨馬海毛開襟衫、水洗色KURT牛仔褲、CELINE LEON CHELSEA短靴。圖/CELINE提供 朴寶劍穿CELINE HOMME拉絨馬海毛開襟衫、水洗色KURT牛仔褲、CELINE LEON CHELSEA短靴。圖/CELINE提供 秀智穿CELINE BY HEDI SLIMANE毛圈粗花呢泡泡袖開襟衫、亮白色洗水牛仔布JANE喇叭形牛仔褲、配戴耳環與戒指。圖/CELINE提供 秀智穿CELINE BY HEDI SLIMANE條紋棉質襯衫 、水洗色喇叭牛仔褲,搭配TRIOMPHE小型TAURILLON皮革腰帶、耳環與戒指。圖/CELINE提供 秀智穿CELINE BY HEDI SLIMANE毛圈粗花呢泡泡袖開襟衫、亮白色洗水牛仔布JANE喇叭形牛仔褲、配戴耳環與戒指。圖/CELINE提供 朴寶劍穿CELINE HOMME條紋羊毛羊絨混紡寬鬆版型外套、精細棉質POLO、牛皮革CELINE JACNO拉鍊短靴。圖/CELINE提供 秀智穿CELINE BY HEDI SLIMANE條紋棉質襯衫 、水洗色喇叭牛仔褲,搭配TRIOMPHE小型TAURILLON皮革腰帶、耳環與戒指。圖/CELINE提供 朴寶劍穿CELINE HOMME條紋羊毛羊絨混紡寬鬆版型外套、精細棉質POLO、牛皮革CELINE JACNO拉鍊短靴。圖/CELINE提供