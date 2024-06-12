超強CP感穿搭！朴寶劍、秀智暗中互搭藏心機
韓國科幻電影《Wonderland／夢境》上週上映，擔任主演之一的朴寶劍、秀智大力宣傳，不僅不約而同在個人社群上曬出貼臉親密情侶視角照大力放閃，盛世美顏CP太好嗑，引起網友敲碗拜託「在一起」。朴寶劍、秀智也在多次公開的媒體活動中，穿著CELINE，搭配出低調和諧的情侶穿搭風格，為宣傳加溫之外，也間接呼應電影中的角色。
朴寶劍與秀智營造最強CP感穿搭時，最常善用色調互相呼應，即便沒有任何一件重複的單品且款式、材質不盡相同，但仍可展現時髦俐落又不尷尬情侶感。例如兩人會不約而同地選擇開襟衫搭配牛仔褲，但巧妙地選擇了溫暖的大地色系作為視覺的共同點，讓兩套時髦造型搭配上整體平衡和諧；而秀智更在時尚配飾上費上心思，手上各式金色戒指混搭疊加戴法與耳際上的巴洛克珍珠耳環，呼應開襟衫上的金色扣飾，更添一絲奢華氣息。
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