以創意放飛自我 OMEGA 2024奧運形象視覺 幽默無極限

隨著六月的來到，身為奧林匹克運動大會官方計時品牌的歐米茄（OMEGA），近日發表了2024年奧運的形象宣傳，歐米茄（OMEGA）邀請多位品牌好友也是運動健將入鏡，以詼諧創意結合科技後製，讓人放飛自我、並帶有超越極限的幽默品味。

為凸顯本屆主辦城市、花都巴黎的文化歷史背景，同時宣揚體育精神，歐米茄（OMEGA）大膽將各個巴黎知名地標化為日常也夢幻的運動舞台；像是以巴黎鐵塔為背景的乒乓球、超過四世紀以來的巴黎經典地標新橋（Pont Neuf）則成為游泳選手的岸邊，其它像是飛越建築的撐竿跳、在公園綠色長凳上的競速衝刺、仰天翻身自凱旋門上一躍而過，又或是邀請品牌好友、義大利傑出身障運動選手Beatrice Maria Vio Grandis在夏樂宮（Palais de Chaillot）前上演一場精彩刺激的西洋劍擊......，透過後製科技，選手的放大縮小與環境無違和融入，並帶來鮮活的錯視玩味。