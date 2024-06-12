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向世界推廣台灣文學 金典獎英譯本甄選名單公布

中央社／ 台北12日電

2024年「台灣文學金典獎全英譯本甄選」名單揭曉，包括陳列「殘骸書」、何致和「地鐵站」、張娟芬「流氓王信福」等9本書入選。

根據國立台灣文學館官網，為了將台灣文學作品推向世界，台文館以2019年台灣文學獎改制後的金典獎作品為主，甄選具有國際版權銷售潛力的文學作品，製作全英譯本，用以推廣版權銷售，提升台灣文學於世界的能見度與影響力。

台文館指出，獲選作品，台文館館將聘請專業譯者翻譯後，提供申請單位作為版權銷售、推廣之運用。

「台灣文學獎金典獎全英譯本甄選」入選名單包括：何玟珒「那一天我們跟在雞屁股後面尋路」；何致和「地鐵站」；張娟芬「流氓王信福」；張嘉祥「夜官巡場Iā-Kuan Sûn-Tiûnn」；陳列「殘骸書」；陳慧「弟弟」；程廷（Apyang Imiq）「我長在打開的樹洞」；黃崇凱「新寶島」；黃瀚嶢「沒口之河」。

台灣文學 金典獎

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