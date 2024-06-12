日本瘋貼紙！HANDS引進當紅品牌 每個人都能當藝術家

每個人都可以當藝術家！日本正吹起一股貼紙旋風，其中當紅品牌B-SIDE LABEL，更是許多人的最愛，以可愛圖案、鮮豔亮麗的風格，成為許多日本人的最愛。HANDS台隆手創館特別引進，在京站、美麗華店販售，共有超過500款的各式貼紙，包括日本當紅人氣TOP 10樣式，讓大家都可以購買。

B-SIDE LABEL認為，貼貼紙是最貼近自己的表現藝術行為，不受限於空間，也不用有多高深的創作能量，每個人都可以是藝術家，使用貼貼紙的方式，創作出專屬於個人的無一無二創作，且B-SIDE LABEL的貼紙都是日本製造，全面防水，也使用抗UV加工，貼在機車安全帽也不易褪色。