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日本瘋貼紙！HANDS引進當紅品牌 每個人都能當藝術家

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
HANDS引進日本當紅貼紙品牌B-SIDE LABEL販售。圖／HANDS提供
HANDS引進日本當紅貼紙品牌B-SIDE LABEL販售。圖／HANDS提供

每個人都可以當藝術家日本正吹起一股貼紙旋風，其中當紅品牌B-SIDE LABEL，更是許多人的最愛，以可愛圖案、鮮豔亮麗的風格，成為許多日本人的最愛。HANDS台隆手創館特別引進，在京站、美麗華店販售，共有超過500款的各式貼紙，包括日本當紅人氣TOP 10樣式，讓大家都可以購買。

B-SIDE LABEL認為，貼貼紙是最貼近自己的表現藝術行為，不受限於空間，也不用有多高深的創作能量，每個人都可以是藝術家，使用貼貼紙的方式，創作出專屬於個人的無一無二創作，且B-SIDE LABEL的貼紙都是日本製造，全面防水，也使用抗UV加工，貼在機車安全帽也不易褪色。

以日本人氣的TOP 10樣式來說，包括飯糰、黑貓、浮世繪、重新創作的蒙娜麗莎等世界名畫系列，都是大家最喜愛的圖案，HANDS京站店、美麗華店獨家販售，而B-SIDE LABEL雖然是貼紙起家，但希望邀請更多藝術創作者加入，創造出如音樂業界般連結廣泛群眾的普普藝術。

HANDS引進日本當紅貼紙品牌B-SIDE LABEL販售。圖／HANDS提供
HANDS引進日本當紅貼紙品牌B-SIDE LABEL販售。圖／HANDS提供
B-SIDE LABEL日本人氣TOP 10的貼紙。圖／HANDS提供
B-SIDE LABEL日本人氣TOP 10的貼紙。圖／HANDS提供

京站 日本 藝術家

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