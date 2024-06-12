快訊

禁奢令啟動！貴婦奈奈男友父黃立雄不得搭小黃高鐵 民檢舉可領百萬

AI、半導體當道 高分數學生入技職是科技大廠保證班？

王義川變「王膝知」立委路斷？綠營：膝蓋想就知不可能

費德勒從粉絲變成設計師 攜手OLIVER PEOPLES重新定義運動時尚

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
費德勒和奢華眼鏡品牌OLIVER PEOPLES合作，推出一系列聯名太陽眼鏡，兼具實用與精緻細節，讓非球迷也想擁有。圖／OLIVER PEOPLES提供
費德勒和奢華眼鏡品牌OLIVER PEOPLES合作，推出一系列聯名太陽眼鏡，兼具實用與精緻細節，讓非球迷也想擁有。圖／OLIVER PEOPLES提供

雖然費德勒（Roger Federer）並非歷史上獲得最多冠軍頭銜的網球員，但他在2022年高掛球鞋之後，仍舊對對時尚、運動持續有著影響力，因此成為傳奇。如同和奢華眼鏡品牌OLIVER PEOPLES合作，推出一系列聯名太陽眼鏡，兼具實用與精緻細節，讓非球迷也想擁有。

二十多年前，網球傳奇Roger Federer在偶然機會下購買了他人生第一副OLIVER PEOPLES太陽眼鏡，自此成為品牌的忠實粉絲。如今，Roger Federer還參與設計了自己的聯名系列，推出了7款全新太陽眼鏡框，融合網球場內外的風格，展現頂尖運動員的生活方式。聯名系列太陽眼鏡配色靈感來自於Roger Federer熟悉的草地、硬地和紅土網球場，分為三個子系列，包括Hybrid款的Mr. Federer鏡框，Classic Sport款的一片式鏡片搭配一體式鏡架或無鏡框設計，以及充滿運動風的Lifestyle款飛行員眼鏡，滿足不同需求。

費德勒聯名OLIVER PEOPLES系列太陽眼鏡，Mr. Federer鏡框，這是曾於Met Gala晚宴上配戴的設計。圖／OLIVER PEOPLES提供
費德勒聯名OLIVER PEOPLES系列太陽眼鏡，Mr. Federer鏡框，這是曾於Met Gala晚宴上配戴的設計。圖／OLIVER PEOPLES提供

同時聯名OLIVER PEOPLES系列太陽眼鏡充滿細節設計，以Mr. Federer款為例，側邊鏡臂上的金屬8字型飾片和八角造型裝飾代表了Roger Federer的生日（8月8日）和8次溫布頓冠軍。鏡片與鏡臂的鉸鏈金屬上也有Roger Federer專屬Logo，鏡臂上鑲嵌網球拍紋路，增添獨特個性和紀念意義。這些太陽眼鏡配有色彩增強輕量化鏡片，可提升特定環境中的主色調，並減少眩光，鼻墊和部分鏡腳尖端採用橡膠材質，確保在騎行、滑雪或網球比賽中穩固配戴。

費德勒聯名OLIVER PEOPLES系列太陽眼鏡，Classic Sport款。圖／OLIVER PEOPLES提供
費德勒聯名OLIVER PEOPLES系列太陽眼鏡，Classic Sport款。圖／OLIVER PEOPLES提供

費德勒聯名OLIVER PEOPLES系列太陽眼鏡，Lifestyle款。圖／OLIVER PEOPLES提供
費德勒聯名OLIVER PEOPLES系列太陽眼鏡，Lifestyle款。圖／OLIVER PEOPLES提供

Roger Federer聯名OLIVER PEOPLES系列Hybrid款太陽眼鏡，17,100元。圖／OLIVER PEOPLES提供
Roger Federer聯名OLIVER PEOPLES系列Hybrid款太陽眼鏡，17,100元。圖／OLIVER PEOPLES提供

Roger Federer聯名OLIVER PEOPLES系列Lifestyle款太陽眼鏡，18,700元。圖／OLIVER PEOPLES提供
Roger Federer聯名OLIVER PEOPLES系列Lifestyle款太陽眼鏡，18,700元。圖／OLIVER PEOPLES提供

Roger Federer聯名OLIVER PEOPLES系列Lifestyle款太陽眼鏡，17,100元。圖／OLIVER PEOPLES提供
Roger Federer聯名OLIVER PEOPLES系列Lifestyle款太陽眼鏡，17,100元。圖／OLIVER PEOPLES提供

Roger Federer聯名OLIVER PEOPLES系列Classic Sport款太陽眼鏡，14,750元。圖／OLIVER PEOPLES提供
Roger Federer聯名OLIVER PEOPLES系列Classic Sport款太陽眼鏡，14,750元。圖／OLIVER PEOPLES提供

法網 溫布頓 澳網 眼鏡 美網 費德勒 運動

延伸閱讀

網球／費德勒畢典致詞充滿正能量 分享人生三堂課

法網／去年決賽戲碼8強上演 約克維奇因膝傷不確定出戰

法網／頂著膝傷五盤逆轉晉8強 約克維奇超越費德勒傳奇紀錄

法網／約克維奇5盤大戰晉法網16強 平費德勒大滿貫369勝紀錄

相關新聞

費德勒從粉絲變成設計師 攜手OLIVER PEOPLES重新定義運動時尚

雖然費德勒（Roger Federer）並非歷史上獲得最多冠軍頭銜的網球員，但他在2022年高掛球鞋之後，仍舊對對時尚、運動持續有著影響力，因此成為傳奇。如同和奢華眼鏡品牌OLIVER PEOPLES合作，推出一系列聯名太陽眼鏡，兼具實用與精緻細節，讓非球迷也想擁有。

壽司郎×原神聯名了！立牌、鑰匙圈帶回家　再送虛寶卡

繼日本壽司郎與RPG「原神」甫於2月推出「回轉之宴（回転の宴）」聯名活動之後，台灣壽司郎也在登台6週年之際，自6月17日...

台灣虎航促銷全航線799元起 民眾搶票官網塞爆

台灣虎航今天上午推出夏日假期機票優惠促銷活動，全航線最低新台幣799元起，吸引不少暑假想出遊的民眾搶票，想搶訂的旅客一度...

現省348！拿坡里「6塊炸雞桶、無骨雞塊」買1送1

愛吃炸雞嗎？「拿坡里炸雞專賣店」歡慶6歲生日，自6月13日起限時推出「6塊炸雞桶買1送1」優惠方案，現省348元。另外還...

招牌調酒限期「買一送一」 德州鮮切牛排進駐台北東區

開展餐飲旗下美式餐飲品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排，來台10年首度進駐台北東區，旗下復興店座落於凱悅於台...

將翎子化為舞之筆 翃舞「羽人」前進美國舞蹈藝術節

以舞為筆，翃舞製作將傳統戲曲中象徵身分地位的道具翎子化為輕盈靈動的翅膀，詩意地詮釋自由與限制間的意識鬥爭。美國舞蹈藝術節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。