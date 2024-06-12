費德勒從粉絲變成設計師 攜手OLIVER PEOPLES重新定義運動時尚

雖然費德勒（Roger Federer）並非歷史上獲得最多冠軍頭銜的網球員，但他在2022年高掛球鞋之後，仍舊對對時尚、運動持續有著影響力，因此成為傳奇。如同和奢華眼鏡品牌OLIVER PEOPLES合作，推出一系列聯名太陽眼鏡，兼具實用與精緻細節，讓非球迷也想擁有。

二十多年前，網球傳奇Roger Federer在偶然機會下購買了他人生第一副OLIVER PEOPLES太陽眼鏡，自此成為品牌的忠實粉絲。如今，Roger Federer還參與設計了自己的聯名系列，推出了7款全新太陽眼鏡框，融合網球場內外的風格，展現頂尖運動員的生活方式。聯名系列太陽眼鏡配色靈感來自於Roger Federer熟悉的草地、硬地和紅土網球場，分為三個子系列，包括Hybrid款的Mr. Federer鏡框，Classic Sport款的一片式鏡片搭配一體式鏡架或無鏡框設計，以及充滿運動風的Lifestyle款飛行員眼鏡，滿足不同需求。

費德勒聯名OLIVER PEOPLES系列太陽眼鏡，Mr. Federer鏡框，這是曾於Met Gala晚宴上配戴的設計。圖／OLIVER PEOPLES提供

同時聯名OLIVER PEOPLES系列太陽眼鏡充滿細節設計，以Mr. Federer款為例，側邊鏡臂上的金屬8字型飾片和八角造型裝飾代表了Roger Federer的生日（8月8日）和8次溫布頓冠軍。鏡片與鏡臂的鉸鏈金屬上也有Roger Federer專屬Logo，鏡臂上鑲嵌網球拍紋路，增添獨特個性和紀念意義。這些太陽眼鏡配有色彩增強輕量化鏡片，可提升特定環境中的主色調，並減少眩光，鼻墊和部分鏡腳尖端採用橡膠材質，確保在騎行、滑雪或網球比賽中穩固配戴。

費德勒聯名OLIVER PEOPLES系列太陽眼鏡，Classic Sport款。圖／OLIVER PEOPLES提供

費德勒聯名OLIVER PEOPLES系列太陽眼鏡，Lifestyle款。圖／OLIVER PEOPLES提供

Roger Federer聯名OLIVER PEOPLES系列Hybrid款太陽眼鏡，17,100元。圖／OLIVER PEOPLES提供

Roger Federer聯名OLIVER PEOPLES系列Lifestyle款太陽眼鏡，18,700元。圖／OLIVER PEOPLES提供

Roger Federer聯名OLIVER PEOPLES系列Lifestyle款太陽眼鏡，17,100元。圖／OLIVER PEOPLES提供