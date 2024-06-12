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壽司郎×原神聯名了！立牌、鑰匙圈帶回家　再送虛寶卡

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
壽司郎攜手原神，打造回轉之宴聯名主題，推出一系列週邊與虛寶卡。
壽司郎攜手原神，打造回轉之宴聯名主題，推出一系列週邊與虛寶卡。

繼日本壽司郎與RPG「原神」甫於2月推出「回轉之宴（回転の宴）」聯名活動之後，台灣壽司郎也在登台6週年之際，自6月17日起推出「壽司郎×原神」聯名活動，消費滿額就可獲得專屬虛寶卡，還可加購聯名款壓克力雙人立牌組、Q版鑰匙圈等週邊商品。全台18間指定門市，也將化身為原神主題店，適合粉絲與玩家朝聖打卡。

「壽司郎×原神」首波聯名活動自6月17日至7月16日期間起跑，活動期間至全台門市消費滿500元，就可獲得「專屬鐳射票道具虛寶卡」，有機會獲得「食譜：肉滿滿壽司」、「大英雄的經驗」、「摩拉」、「精鍛用魔礦」等不同內容，共有2款不同造型，全台共計8萬張。

活動期間，至全台門市消費滿500元，即可以350元，加購聯名款「「珊瑚宮心海」、「五郎」雙人壓克力立牌組（2入），全台限量18,000組，每筆限加購2組。7月1日起，現場消費滿500元，則可以180元加購聯名款「Q版鑰匙圈」，包括有珊瑚宮心海、五郎、神里綾人、神里綾華、托馬、八重神子等6款造型，全台限量18,000個，每筆限加購2個。

除了聯名噓寶與週邊商品之外，自6月17日起，全台18間指定壽司郎分店，也將化身壽司郎×原神回轉之宴主題限定店，現場將有滿滿的原神元素點綴，適合玩家們拍照打卡。

聯名款「Q版鑰匙圈」，包括有珊瑚宮心海、五郎、神里綾人等6款造型，限量18,000個。圖／壽司郎提供
聯名款「Q版鑰匙圈」，包括有珊瑚宮心海、五郎、神里綾人等6款造型，限量18,000個。圖／壽司郎提供
全台18間指定壽司郎分店，將限時化身原神主題聯名店。圖／壽司郎提供
全台18間指定壽司郎分店，將限時化身原神主題聯名店。圖／壽司郎提供
聯名款「「珊瑚宮心海」、「五郎」雙人壓克力立牌組，全台限量18,000組。圖／壽司郎提供
聯名款「「珊瑚宮心海」、「五郎」雙人壓克力立牌組，全台限量18,000組。圖／壽司郎提供
活動期間消費滿額，就可獲得「專屬鐳射票道具虛寶卡」。圖／壽司郎提供
活動期間消費滿額，就可獲得「專屬鐳射票道具虛寶卡」。圖／壽司郎提供

壽司郎 珊瑚 鑰匙

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