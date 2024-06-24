獨家除蟎5重奏！AI智能控制精準去除99.9%塵蟎

即將迎來梅雨季節，面對台灣潮濕氣候，細菌塵蟎更易滋生誘發過敏。迎戰梅雨季，由雙全國際代理的 DIKE 正式發表「氣旋超聲波智能除蟎機」，主打超聲波、36,000次高頻率拍打、15Kpa強吸力、具備UV紫外線殺菌，搭配 60 度高溫暖烘等五重除塵蟎步驟，SGS 認證達到99.99%除塵蟎率。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

正港的除蟎機 殺菌除蟎「像太陽曬過一樣！」

要選除蟎機就要選有效的！DIKE氣旋超聲波智能除蟎機與市面上僅具備拍打、吸力馬達的除蟎機不同，是款真正能去除塵蟎、SGS 認證達99.99%的除蟎機，能有效運用在沙發、床鋪、枕頭、被子、玩偶、地毯上吸除塵蟎，對抗過敏更輕鬆。

DIKE氣旋超聲波智能除蟎機倚賴的正是獨家設計除塵蟎五步驟：弱化、拍打、吸除、UV紫外線、高溫60度暖烘。首先，在除蟎機頂配置香氛槽，可放入隨機附贈的香氛膠囊，使用時透過氣旋方式進入織品，機底的超聲波則發出高頻震盪同步弱化塵蟎活性。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

第二步，利用金屬棒搭配三面軟膠滾輪，真正達到36,000次拍打目的，讓倒鉤塵蟎無損遁形；第三步，使用 450W達到15Kpa強力吸力的馬達，直入床墊深處將塵蟎皮屑髒污通通吸除；第四步，以UV紫外線照射殺菌徹底打擊塵蟎與牠的產物；最後，靠60度暖風烘乾，滅絕塵蟎生存，就像「太陽曬過一樣！」

圖 / 有.設計 uDesign 提供

絕佳的體驗度 輕鬆上手「無效退費！」