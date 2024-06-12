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現省348！拿坡里「6塊炸雞桶、無骨雞塊」買1送1
愛吃炸雞嗎？「拿坡里炸雞專賣店」歡慶6歲生日，自6月13日起限時推出「6塊炸雞桶買1送1」優惠方案，現省348元。另外還有炸雞半價、涮嘴無骨雞塊買1送1等不同優惠。
「拿坡里炸雞專賣店」的招牌炸雞，標榜先經按摩醃製，再裹上獨家炸粉油炸，有著外酥內嫩的口感；「唰嘴無骨雞塊」則是經去骨處理，吃起來更方便。
6月13日至6月30日期間，到「拿坡里炸雞專賣店」點購「6塊炸雞桶」，可享買1桶送1桶，原價696元，優惠價348元。針對單塊炸雞，原價每塊58元，優惠價29元；至於「唰嘴無骨雞塊」也享買1送1，2份原價218元，優惠價109元。
此次活動優惠適用於全國12間拿坡里炸雞專賣店門市。除了6塊炸雞桶優惠外，來店使用悠遊卡結帳，還可享5%的回饋。
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