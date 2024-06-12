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招牌調酒限期「買一送一」 德州鮮切牛排進駐台北東區

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
德州鮮切牛排復興店位於復興南路上，距離捷運忠孝復興站僅有3分鐘的步行距離。圖／開展餐飲集團提供
德州鮮切牛排復興店位於復興南路上，距離捷運忠孝復興站僅有3分鐘的步行距離。圖／開展餐飲集團提供

開展餐飲旗下美式餐飲品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排，來台10年首度進駐台北東區，旗下復興店座落於凱悅於台北市的第二家飯店——台北大安伊普索凱悅尚選酒店 （EPISODE Daan Taipei, JdV by Hyatt Hotel） 1樓，6月12日正式開幕。復興店除推出專屬住客的全新早餐菜單，集團同步與人氣咖啡品牌CAFE!N合作，帶來全新消費體驗。此外，開幕期間「招牌調酒瑪格麗特不分時段買一送一」及「8oz.火烤德州牛排搭配奶油玉米特價600元」將持續整個6月，與大台北地區居民共同歡慶。

德州鮮切牛排復興店以「食食刻刻、在你身邊」為主題，集結眾多「第一次」。不但是「第一次」進駐台北東區，同時也是「第一次」開賣早餐與「第一次」跟CAFE!N企業結盟。

因應復興店位於台北大安伊普索凱悅尚選酒店1樓的特殊位置與週邊商圈生活型態，德州鮮切牛排首次加開早餐時段，成為全球第一間販售早餐的Texas Roadhouse。跳脫現有餐點形式，精心推出美式大早餐、培根嫩蛋早餐堡與美式早餐捲三款全新菜單，點購任一早餐餐點均另附飲料一杯，但開幕初期早餐僅提供飯店房客享用。

為呼應Texas Roadhouse復興店「食食刻刻、在你身邊」歡慶主題，更為了讓大多數人感受新店開幕的喜悅，Texas Roadhouse近日啟動「拜碼頭運動」，走訪復興店週邊公司行號、公共場所、學校公園等地，發送現烤麵包，與眾人一同慶祝全台第6間店的到來。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

德州鮮切牛排復興店推出美式大早餐、培根嫩蛋早餐堡與美式早餐捲三款全新菜單。圖／開展餐飲集團提供
德州鮮切牛排復興店推出美式大早餐、培根嫩蛋早餐堡與美式早餐捲三款全新菜單。圖／開展餐飲集團提供
美式大早餐自選培根。圖／開展餐飲集團提供
美式大早餐自選培根。圖／開展餐飲集團提供
美式早餐捲餅。圖／開展餐飲集團提供
美式早餐捲餅。圖／開展餐飲集團提供
開展餐飲集團與人氣咖啡品牌CAFE!N展開企業合作，提供與眾不同的消費體驗。圖／開展餐飲集團提供
開展餐飲集團與人氣咖啡品牌CAFE!N展開企業合作，提供與眾不同的消費體驗。圖／開展餐飲集團提供
培根嫩蛋早餐堡。圖／開展餐飲集團提供
培根嫩蛋早餐堡。圖／開展餐飲集團提供

德州 早餐 牛排

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