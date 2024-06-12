日本手作祭華山登場 邀請日台超過200+手作品牌打造手作盛宴

每年6月由愛手創與Connect-Asia (JP)共同主辦的「日本手作祭第六回 竜宮の夢」即將登場！活動將於6/14- 6/16於華山1914文化創意產業園區開幕，今年以「竜宮の夢」為主題，邀請了超過200多組日台職人、近35個日本初登場手作品牌參與，以日本傳統故事浦島太郎為背景，結合手作商品、體驗活動、日式祭典活動，打造這場手作盛宴。

圖／聯合數位文創提供

這次手作祭初次登場的日本品牌共有35家手創品牌，包括人氣植物銀飾『GARAGE』、黃銅工藝品『十月』、少見的領飾物『DRESS ME』、逼真小吃模型『kerosaka』。台灣方面則有特色手作品牌山骸紀Shanhaiji的純手刻蠟雕銀飾、Wei Weave微微福的手工編織金屬飾物等。除了手作商品，愛手創邀請了3位日本人氣LP畫家yojibee、德田真奈美、荒田 朝陽於現場即興創作，能直觀感受藝術作品的誕生，並與老師溝通選購畫作，共創專屬美學。

圖／聯合數位文創提供

今年手作祭還特別邀請了6家特色茶屋，包括『綺楽糖』、『手燒仙貝』、『銅鑼燒』、『日式咖哩』等人氣小吃。此外，現場還設有釣水球、劍玉體驗和達摩遊戲等3項日式祭典遊戲，完成即可獲得手作祭限定贈品。「日本手作祭第六回 竜宮の夢」已開始販售預售票，並推出和服體驗套票及手作課程報名，更多資訊請參考活動頁面。

愛手創日本手作祭 第六回 竜宮の夢

The 6th ISHANDS x Connect-asia Craft Matsuri

日期｜2024/06/14（五） - 06/16（日）

時間｜10:30 — 19:00

場點｜華山1914文創產業園區 東2館

活動頁面｜ https://reurl.cc/Ejzk3n

預售票售票資訊｜udn售票網 https://reurl.cc/77ObDy

主辦｜欣宸國際/愛手創ISHANDS/Connect-Asia (JP)

協辦｜Indigo Inc./中華手作職人協會/華山1914文創產業園區

媒體合作｜Bella 儂儂