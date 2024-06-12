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台灣虎航促銷全航線799元起 民眾搶票官網塞爆

中央社／ 台北12日電
台灣虎航推出「Summersales」全航線優惠活動，飛日本、韓國、越南、泰國、澳門，機票單程未稅799元起。本報資料照片
台灣虎航推出「Summersales」全航線優惠活動，飛日本、韓國、越南、泰國、澳門，機票單程未稅799元起。本報資料照片

台灣虎航今天上午推出夏日假期機票優惠促銷活動，全航線最低新台幣799元起，吸引不少暑假想出遊的民眾搶票，想搶訂的旅客一度都須等待才能夠進入訂票系統。

台灣虎航今天上午10時限時推出夏日假期特賣，全航線799元起，其中民眾最愛的日本單程未稅價1799元起、韓國1999元起、越南峴港2099元起、澳門799元起、泰國普吉島3299元起，搭乘日期為今天到9月底。

由於促銷優惠適用日期涵蓋暑假，因此吸引不少晚鳥想要在暑假出國的民眾準時上網搶票，截至上午10時50分，想要購票的民眾仍需要等待，才能夠進入訂票系統。

除了台灣虎航之外，國泰航空也與8家旅遊業者合作推出「小手牽大手，嗨玩香港三天兩夜自由行」套裝產品，2人成行，機票由香港國際機場贊助買1送1，要搶暑假出遊商機；越捷航空6月8日也開航河內-雪梨航線，並推出折扣碼商務艙優惠等。

台灣虎航 機票 航線

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