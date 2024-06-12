簡約實穿 GUCCI 秋冬男裝形象廣告 踏出時間匡限

時尚不必然是戲劇性的風格，回歸真實的舒服樣態，更將成為雋永經典。GUCCI發表2024秋冬男裝形象廣告與影片，由品牌創意總監Sabato de Sarno掌舵、攝影師David Sims拍攝，並邀請多位資深或年輕模特兒入鏡，展現出自由、變幻且共存的風格多樣性。

廣告影片從「What Do I Want？我需要（想要）什麼」這樣的簡單問題開始，每位模特兒不做作地真誠回答，答案可能是一杯冰咖啡、走在鄉間小徑，早上醒來時感覺到好奇、新鮮，不受拘束、不想被定義，同時感受到誠然的真實自己。從2000年初已活躍於伸展台的資深模特兒Clément Chabernaud和George Barnet是本次形象廣告的重點之一，反應GUCCI與創意總監Sabato de Sarno心中關於時尚的定見：必須是跨越時代的、不為當下即興潮流所侷限。

從另一方面來看，模特兒與服裝亦是形而上的一體兩面：模特兒將服裝包款單品上身展示風格，同時模特兒的肢體語言和表情則是單品更為立體、甚至擬人化。本季搶眼單品包含芥末綠M1飛行外套、高領的短版夾克、柔軟且鑲嵌水晶的駝色針織衫，寬領、深綠色的皮革外套...整體無中心化的脈絡正反應GUCCI所擁抱的多樣性，服裝輪廓結構相對簡約，但將如資深模特兒始終活躍在伸展台上，踏出時間的框限、形塑經典。