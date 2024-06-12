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援用清酒概念釀啤酒「台啤特釀清香美人」小7領先上架

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「台啤特釀清香美人啤酒」以日本清酒概念發想而生。圖／台灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「台啤特釀清香美人啤酒」以日本清酒概念發想而生。圖／台灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台啤特釀推出限量逸品，以日本清酒概念為發想，將台灣在地優質素材結合百年釀酒技藝，推出「台啤特釀清香美人啤酒」，即日起在全台7-Eleven領先販售，自6月12日至8月6日止，享3件79折、6件77折優惠，限定釀造，售完為止。

「台啤特釀清香美人啤酒」是以日本清酒概念發想而生的「清酒艾爾（SAKE ALE）」啤酒，原料嚴選來自「好米故鄉─烏溪糧倉」臺中烏溪流域生產的、高品質的「清香美人米」，並選用特色酵母，融合清酒釀造工藝，賦予酒液獨特的花果吟釀香與果酯香氣，除口感圓潤外，更有如氣泡清酒般雅緻迷人。

「台啤特釀清香美人啤酒」是由清酒釀造技藝淬煉出的吟釀等級清酒風味的啤酒，特選優質原料與特色酵母，運用職人匠藝釀造工法，釀製出獨特風味，除日式清酒風格的淡雅細緻口感，更與啤酒天然發酵釀造碰撞出全新風味層次，值得細細品嚐，為生活注入更多美好樣貌，醞釀出不一樣的日常。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 酵母

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