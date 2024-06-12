韓國爆款「紙巾吐司」快閃晶華！層層透光可抽取

繼「扁可頌」之後，層層透光的「紙巾吐司」正爆紅，如今要享用此款爆品，不需遠赴韓國。台北晶華酒店6月20日至7月21日邀請韓國「紙巾吐司」始祖—來自首爾漢南洞的The Truffle Bakery抵台快閃，於酒店一樓Regent Gift Shop、二樓上庭酒廊，以及晶華美食到你家美食平台帶來「紙巾吐司Tissue Bread」、「岩鹽奶油捲 Salted Butter Roll」、「倫敦麵包London Bun」等多款IG爆紅美味。

近期於韓國爆紅的「紙巾吐司」薄如紙片，靠著時尚的外型和新奇的口感，吸引大批食客注意，成為烘焙界最夯的美食話題。此次受邀來台快閃的The Truffle Bakery，正是韓國「紙巾吐司」的發明人，透過獨特的麵粉比例以及烘焙手法，The Truffle Bakery創作出擁有吐司般正方外型、丹麥麵包般酥脆外皮、以及湯種麵包般柔軟口感的全新品項，食用時可以像抽紙巾一樣、層層撕開入口，片片輕盈軟綿、奶香十足。

除了「紙巾吐司」，The Truffle Bakery也帶來於首爾總店廣受歡迎的「岩鹽奶油捲Salted Butter Roll」和「倫敦麵包London Bun」，前者是簡練的於麵糰中捲入鹽味奶油後進行烘焙，質樸展現交融的麥香與奶香，有岩鹽奶油和松露鹽味奶油口味可供選擇。倫敦麵包則是將以黑醋栗和蜜餞調味的麵團捲成方形烤製而成，此次帶來焦糖海鹽、開心果以及提拉米蘇三種口味。

位於晶華酒店二樓的上庭酒廊將於7月1日至7月21日推出「The Truffle Bakery紙巾吐司下午茶」，每份680元，供應時間為周一至周五14:00至17:00，除紙巾吐司之外、也含一杯咖啡或茶。周六、日10:30至17:00的周末早午餐時段同樣也提供紙巾吐司及各式主餐及飲品，每份980元起。

紙巾吐司與麵包3入組680元、5入組980元，加入晶華會APP並於晶華美食到你家平台（https://shop.silkshotelgroup.com/RT）訂購，還能享有現折100元的會員專屬禮遇。詳情或預訂可洽：02-2523-8000轉Regent Gift Shop外帶櫃、上庭酒廊。