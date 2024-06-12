夏季包款必備鬆弛感、度假風 PEDRO、Gianni Chiarini助攻營造毫不費力的時髦氣場

燦爛明媚的夏日到來，最需要的就是一款擁有柔軟面料的精緻包款，因此來自新加坡的時尚品牌PEDRO讓人氣Demi系列帶著新配色與輪廓回歸，讓消費者隨手拎出率性奔放的魅力。

在這季PEDRO帶來全新樣式Demi系列包款，擷取年度趨勢色彩打造出奶白、藕粉等柔和色調，讓人得以運用在不同的服飾與場合。全新的Demi皮質鬆垮包以及 Demi皮革肩背包，採用荔枝紋小牛皮材質製作，賦予整個系列柔軟觸感，質地特性使包型輪廓更能因應各種風格的塑造，加上精緻的釦飾採用T字卡釦結合鑲嵌式工法，立即就提升質感。另外，Demi皮質鬆垮包，搭配可調節式背帶提升功能性；Demi 皮革肩背包，則採用結構感長方設計，小巧玲瓏的尺寸、可肩背可手提的設計，創造出最夯的「鬆弛感」。

在這季PEDRO帶來全新樣式Demi系列包款，擷取年度趨勢色彩打造出奶白、藕粉等柔和色調，讓人得以運用在不同的服飾與場合。圖／PEDRO提供

而義大利品牌Gianni Chiarini則為我們帶來滿滿度假感的系列草編包，實用好搭兼具摩登時尚，還能增添悠閒慢活的療癒氛圍。Gianni Chiarini取材於大自然意象，使用柔和的色調如豔陽橘、浪花白、可可棕、草原綠，輔以編織工藝與皮革設計，打造長形、梯形、圓桶等不同造型的實用包袋，成為穿搭利器。像是暢銷的Alifa包款以草編質地呈現，洋溢寫意夏日風情，搭載雙提把和可拆卸細肩帶，從日常到盛裝都適用。有著硬挺的梯型包身以及皮革飾邊的Aurora編織手提包，散發沉穩優雅的都會氣息，且附有可調式皮革長肩帶，手提或肩背皆宜。

Gianni Chiarini Aurora編織手提包，15,900元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Alifa編織輕量包，8,900元。圖／Gianni Chiarini提供

PEDRO Demi軟質鬆垮包，4,590元。圖／PEDRO提供

PEDRO Demi軟質鬆垮包，4,590元。圖／PEDRO提供

PEDRO Demi皮革肩背包，3,990元。圖／PEDRO提供