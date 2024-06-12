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夏季包款必備鬆弛感、度假風 PEDRO、Gianni Chiarini助攻營造毫不費力的時髦氣場

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
PEDRO讓人氣Demi系列帶著新配色與輪廓回歸，讓消費者隨手拎出率性奔放的魅力。圖／PEDRO提供
PEDRO讓人氣Demi系列帶著新配色與輪廓回歸，讓消費者隨手拎出率性奔放的魅力。圖／PEDRO提供

燦爛明媚的夏日到來，最需要的就是一款擁有柔軟面料的精緻包款，因此來自新加坡的時尚品牌PEDRO讓人氣Demi系列帶著新配色與輪廓回歸，讓消費者隨手拎出率性奔放的魅力。

在這季PEDRO帶來全新樣式Demi系列包款，擷取年度趨勢色彩打造出奶白、藕粉等柔和色調，讓人得以運用在不同的服飾與場合。全新的Demi皮質鬆垮包以及 Demi皮革肩背包，採用荔枝紋小牛皮材質製作，賦予整個系列柔軟觸感，質地特性使包型輪廓更能因應各種風格的塑造，加上精緻的釦飾採用T字卡釦結合鑲嵌式工法，立即就提升質感。另外，Demi皮質鬆垮包，搭配可調節式背帶提升功能性；Demi 皮革肩背包，則採用結構感長方設計，小巧玲瓏的尺寸、可肩背可手提的設計，創造出最夯的「鬆弛感」。

在這季PEDRO帶來全新樣式Demi系列包款，擷取年度趨勢色彩打造出奶白、藕粉等柔和色調，讓人得以運用在不同的服飾與場合。圖／PEDRO提供
在這季PEDRO帶來全新樣式Demi系列包款，擷取年度趨勢色彩打造出奶白、藕粉等柔和色調，讓人得以運用在不同的服飾與場合。圖／PEDRO提供

義大利品牌Gianni Chiarini則為我們帶來滿滿度假感的系列草編包，實用好搭兼具摩登時尚，還能增添悠閒慢活的療癒氛圍。Gianni Chiarini取材於大自然意象，使用柔和的色調如豔陽橘、浪花白、可可棕、草原綠，輔以編織工藝與皮革設計，打造長形、梯形、圓桶等不同造型的實用包袋，成為穿搭利器。像是暢銷的Alifa包款以草編質地呈現，洋溢寫意夏日風情，搭載雙提把和可拆卸細肩帶，從日常到盛裝都適用。有著硬挺的梯型包身以及皮革飾邊的Aurora編織手提包，散發沉穩優雅的都會氣息，且附有可調式皮革長肩帶，手提或肩背皆宜。

Gianni Chiarini Aurora編織手提包，15,900元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Aurora編織手提包，15,900元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Alifa編織輕量包，8,900元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Alifa編織輕量包，8,900元。圖／Gianni Chiarini提供

PEDRO Demi軟質鬆垮包，4,590元。圖／PEDRO提供
PEDRO Demi軟質鬆垮包，4,590元。圖／PEDRO提供

PEDRO Demi軟質鬆垮包，4,590元。圖／PEDRO提供
PEDRO Demi軟質鬆垮包，4,590元。圖／PEDRO提供

PEDRO Demi皮革肩背包，3,990元。圖／PEDRO提供
PEDRO Demi皮革肩背包，3,990元。圖／PEDRO提供

PEDRO Demi皮革肩背包，3,990元。圖／PEDRO提供
PEDRO Demi皮革肩背包，3,990元。圖／PEDRO提供

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