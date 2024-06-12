Swatch聯名Omega登月表再獻新作 極光、沙漠和熔岩皆成靈感

Swatch聯名Omega的MoonSwatch登月表，無疑是品牌有史以來最暢銷的款式之一。因此繼4月的「黑魂版」Snoopy款之后，Swatch再度把焦點從太空移至我們所在的地球，推出名為「Mission On Earth」系列全新3款MoonSwatch腕表，持續成為業界最具話題的設計。

若消費者記憶猶新，便會記得Swatch首次與同集團品牌Omega合作推出的MoonSwatch登月表，是以Speedmaster為靈感而設，推出對應出九大行星並加上月亮、太陽的設計，一時之間成為炙手可熱的表款。而且還歷經只在月圓製作與開賣的「限量版」、致敬Omega的Snoopy腕表等變化，最終Swatch把目光移向我們所生長的地球，打造出全新Mission On Earth系列MoonSwatch腕表，再一次的炒熱話題。

Swatch全新Mission On Earth系列MoonSwatch腕表，提供包括橙紅、極光綠和沙色選擇。圖／Swatch提供

美國第一位太空人Alan Shepard曾說「當我第一次站在月球上回望地球時，我哭了出來」，Swatch便從這獲得啟發，在設計新款MoonSwatch時便決定要致敬我們的美麗星球。於是利用自太空視角回望地球時，包括火山爆發時湧出的熔岩、覆蓋地球陸地面積20%以上的沙漠，以及變化莫測的極光景緻皆成為靈感。但與過去不同的是，此次全新3款MoonSwatch登月表，融入了Omega Speedmaster系列的Alaska II和III腕表細節，讓小表盤上的阿拉伯數字和刻度呈放射狀排列；其中的LAVA（熔岩）款更能看到橙色計時指針，藉此向Omega的Ultraman腕表致意。

Swatch全新Mission On Earth系列MoonSwatch腕表，融入Omega Speedmaster系列的Alaska II和III腕表細節，讓小表盤的阿拉伯數字和刻度呈放射狀排列。圖／Swatch提供

全新Mission On Earth系列MoonSwatch腕表，提供包括橙紅、極光綠和沙色選擇。皆採用獨家Bioceramic生物陶瓷材質打造表殼，搭配用於專業太空服的可調節 VELCRO®表帶，縫線也呼應了表殼色彩，而每款腕表電池蓋上皆印有地球圖案。將於6月15日起於Swatch西門町、台北101和高雄夢時代門市發售，定價8,700元，每人每天限購一只。

Swatch全新Mission On Earth系列MoonSwatch腕表，所搭配的表帶縫線皆是呼應表殼色彩。圖／Swatch提供

Swatch全新Mission On Earth系列MoonSwatch腕表，每款腕表電池蓋上皆印有地球圖案。圖／Swatch提供

Swatch全新Mission On Earth系列MoonSwatch腕表POLAR LIGHTS款，8,700元。圖／Swatch提供

Swatch全新Mission On Earth系列MoonSwatch腕表LAVA款，8,700元。圖／Swatch提供