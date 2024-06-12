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Swatch聯名Omega登月表再獻新作 極光、沙漠和熔岩皆成靈感

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Swatch把焦點從太空移至我們所在的地球，推出名為「Mission On Earth」系列全新3款MoonSwatch腕表，持續成為業界最具話題的設計。圖／Swatch提供
Swatch把焦點從太空移至我們所在的地球，推出名為「Mission On Earth」系列全新3款MoonSwatch腕表，持續成為業界最具話題的設計。圖／Swatch提供

Swatch聯名Omega的MoonSwatch登月表，無疑是品牌有史以來最暢銷的款式之一。因此繼4月的「黑魂版」Snoopy款之后，Swatch再度把焦點從太空移至我們所在的地球，推出名為「Mission On Earth」系列全新3款MoonSwatch腕表，持續成為業界最具話題的設計。

若消費者記憶猶新，便會記得Swatch首次與同集團品牌Omega合作推出的MoonSwatch登月表，是以Speedmaster為靈感而設，推出對應出九大行星並加上月亮、太陽的設計，一時之間成為炙手可熱的表款。而且還歷經只在月圓製作與開賣的「限量版」、致敬Omega的Snoopy腕表等變化，最終Swatch把目光移向我們所生長的地球，打造出全新Mission On Earth系列MoonSwatch腕表，再一次的炒熱話題。

Swatch全新Mission On Earth系列MoonSwatch腕表，提供包括橙紅、極光綠和沙色選擇。圖／Swatch提供
Swatch全新Mission On Earth系列MoonSwatch腕表，提供包括橙紅、極光綠和沙色選擇。圖／Swatch提供

美國第一位太空人Alan Shepard曾說「當我第一次站在月球上回望地球時，我哭了出來」，Swatch便從這獲得啟發，在設計新款MoonSwatch時便決定要致敬我們的美麗星球。於是利用自太空視角回望地球時，包括火山爆發時湧出的熔岩、覆蓋地球陸地面積20%以上的沙漠，以及變化莫測的極光景緻皆成為靈感。但與過去不同的是，此次全新3款MoonSwatch登月表，融入了Omega Speedmaster系列的Alaska II和III腕表細節，讓小表盤上的阿拉伯數字和刻度呈放射狀排列；其中的LAVA（熔岩）款更能看到橙色計時指針，藉此向Omega的Ultraman腕表致意。

Swatch全新Mission On Earth系列MoonSwatch腕表，融入Omega Speedmaster系列的Alaska II和III腕表細節，讓小表盤的阿拉伯數字和刻度呈放射狀排列。圖／Swatch提供
Swatch全新Mission On Earth系列MoonSwatch腕表，融入Omega Speedmaster系列的Alaska II和III腕表細節，讓小表盤的阿拉伯數字和刻度呈放射狀排列。圖／Swatch提供

全新Mission On Earth系列MoonSwatch腕表，提供包括橙紅、極光綠和沙色選擇。皆採用獨家Bioceramic生物陶瓷材質打造表殼，搭配用於專業太空服的可調節 VELCRO®表帶，縫線也呼應了表殼色彩，而每款腕表電池蓋上皆印有地球圖案。將於6月15日起於Swatch西門町、台北101和高雄夢時代門市發售，定價8,700元，每人每天限購一只。

Swatch全新Mission On Earth系列MoonSwatch腕表，所搭配的表帶縫線皆是呼應表殼色彩。圖／Swatch提供
Swatch全新Mission On Earth系列MoonSwatch腕表，所搭配的表帶縫線皆是呼應表殼色彩。圖／Swatch提供

Swatch全新Mission On Earth系列MoonSwatch腕表，每款腕表電池蓋上皆印有地球圖案。圖／Swatch提供
Swatch全新Mission On Earth系列MoonSwatch腕表，每款腕表電池蓋上皆印有地球圖案。圖／Swatch提供

Swatch全新Mission On Earth系列MoonSwatch腕表POLAR LIGHTS款，8,700元。圖／Swatch提供
Swatch全新Mission On Earth系列MoonSwatch腕表POLAR LIGHTS款，8,700元。圖／Swatch提供

Swatch全新Mission On Earth系列MoonSwatch腕表LAVA款，8,700元。圖／Swatch提供
Swatch全新Mission On Earth系列MoonSwatch腕表LAVA款，8,700元。圖／Swatch提供

Swatch全新Mission On Earth系列MoonSwatch腕表 DESERT款，8,700元。圖／Swatch提供
Swatch全新Mission On Earth系列MoonSwatch腕表 DESERT款，8,700元。圖／Swatch提供

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