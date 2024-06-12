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台灣虎航夏日假期全航線最低799元起 今天上午10時開賣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台灣虎航推出「Summersales」全航線優惠活動，飛日本、韓國、越南、泰國、澳門，機票單程未稅799元起。本報資料照片
台灣虎航推出「Summersales」全航線優惠活動，飛日本、韓國、越南、泰國、澳門，機票單程未稅799元起。本報資料照片

台灣虎航推出「Summersales」全航線優惠活動，飛日本、韓國、越南、泰國、澳門，機票單程未稅799元起。

台虎表示，全航線優惠活動，今天上午10時開賣，到明晚11時59分。搭乘期間從今天起至今年9月30日。

搭台虎玩日本，單程未稅1799元起。台北-新千歳2899元起、台北-函館2899元起、台北-旭川2899元起、台北-秋田2699元起、台北-花巻2699元起、台北-仙台2699元起、台北-福島2699元起、台北-新潟2699元起、台北-小松2399元起、台北-茨城1899元起、台北-羽田2099元起。

台北／台中／高雄-成田2099元起、台北／台中／高雄-名古屋2399元起、台北／高雄-大阪2099元起、台北-岡山1899元起、台北-高知2199元起、台北／高雄-福岡1999元起、台北-佐賀2299元起、台北／高雄-沖縄1799元起。

玩韓國，單程未稅1999元起。台北／台中-釜山1999元起、台北-仁川1999元起、高雄-金浦1999元起、台北-濟州2299元起。

玩越南，台北-峴港2099元起。玩澳門，台北／台中／高雄-澳門799元起。玩泰國，台北-普吉島3299元起。台虎表示，以上票價皆為單程未稅。台中來回優惠適用搭乘期間自7月1日至8月31日。

日本 澳門

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