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怪咖威士忌「雅柏怖思議」登場 延續艾雷島歡慶氛圍

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「雅柏怖思議」是雅柏迄今最具獨特性的限量實驗威士忌。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「雅柏怖思議」是雅柏迄今最具獨特性的限量實驗威士忌。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來自蘇格蘭艾雷島的知名威士忌品牌雅柏（Ardbeg），訂定每年艾雷島嘉年華（Fèis Ìle）的最後一個星期六為「雅柏日（Ardbeg Day）」，就在今年的6月1日「雅柏日（Ardbeg Day）」，酒廠獻上迄今最具獨特性的限量實驗威士忌——「雅柏怖思議（Ardbeg Spectacular）」，建議售價3,200元。

這款怪咖威士忌是品牌首次嘗試將威士忌透過波特酒桶陳年後，再與經典波本酒桶的酒液揉合混釀，創造出一款極具泥煤風味且平衡的巔峰之作，有如一場黑暗馬戲團演出，帶著各式奇特的味道和香氣現身。

首先會由獨特的水果軟糖、蜜餞、薰衣草、薰香蠟燭及煙燻胡桃香氣開場，如同空中飛人在高空鞦韆上四周來回擺盪，引領著奇特驚喜，品酩鹹焦糖的口感，伴隨著黑巧克力在味蕾上翻滾盤旋，帶著迷人的木煙、焦油和瀝青風味鼓譟爆發，最後留下一絲薄荷的清涼輕盈地在高空漫步，見證波特桶熟成雅柏威士忌縱身一躍，躍過了經典波本桶的肩膀，為艾雷島麥芽帶來了炫技奪目與繽紛色彩的磅礡演出。

為在台延續「雅柏日」的歡慶氛圍，雅柏攜手全台28間酒吧於即日起至6月23日，推出一系列限定活動。活動期間消費者可以品嚐到以雅柏系列威士忌——雅柏10年單一麥芽威士忌、雅柏小野獸以及雅柏An Oa為基底所調配的「黑暗馬戲團雅柏限定特調」，品嚐來自艾雷島的黑暗系重泥煤風味特調。

此外，即日起於全台指定菸酒專賣店凡購買雅柏10年單一麥芽威士忌（Ardbeg 10Y）、雅柏小野獸（Ardbeg Wee Beastie）以及雅柏An Oa（Ardbeg An Oa）任選兩瓶，即可獲得限量「2024 Ardbeg Day紀念T-Shirt」乙件，數量有限，贈完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「雅柏怖思議」建議售價3,200元。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「雅柏怖思議」建議售價3,200元。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
即日起於全台指定菸酒專賣店購買雅柏10年單一麥芽威士忌、雅柏小野獸以及雅柏An Oa任兩瓶，即可獲得限量「2024 Ardbeg Day紀念T-Shirt」乙件，數量有限，贈完為止。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
即日起於全台指定菸酒專賣店購買雅柏10年單一麥芽威士忌、雅柏小野獸以及雅柏An Oa任兩瓶，即可獲得限量「2024 Ardbeg Day紀念T-Shirt」乙件，數量有限，贈完為止。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

小野

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