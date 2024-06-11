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夏日消暑！CoCo新品第2杯10元 日出茶太「第2杯半價」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
金芒QQ粉粿。圖／日出茶太提供
金芒QQ粉粿。圖／日出茶太提供

夏天想要喝點清爽的飲料嗎？「日出茶太」本月推出一系列新品，針對會員，還可享「第2杯半價」、「全品項9折」等不同優惠。「CoCo」則是推出新品「HPP鮮鳳梨可樂達」，並於6月12日推出「第2杯10元」的會員優惠，現省60元。

「日出茶太」自6月起推出全新夏季菜單，其中「水果派對」結合柳橙塊、芒果與百香果，打造出豐富的果茶滋味，街邊價70元，商場價75元；同樣主打的「金芒QQ粉粿」，使用黃金芒果QQ搭配粉粿，帶來豐富的咀嚼感，街邊價65元，商場價70元。另外針對會員，在6月11日至6月15日期間，可享新品任選第2杯半價；6月17日至6月21日，全品項9折；6月16日、26日，會員享85折優惠；6月24日至7月14日，平日享買5送1。

迎接盛夏，「CoCo」本次新推出「HPP鮮鳳梨可樂達」，使用台灣當季新鮮鳳梨搭配QQ椰果，並且運用HPP低溫高壓滅菌技術處理，完整保存鳳梨的鮮味，帶來解渴爽口的沁涼感受，每杯售價70元。針對週三品牌好友日，自6月12日於LINE官方帳號發送優惠券，憑券線上點購「HPP鮮鳳梨可樂達」，可享「第2杯10元」優惠，現省60元。

CoCo本次新推出「HPP鮮鳳梨可樂達」。圖／CoCo提供
CoCo本次新推出「HPP鮮鳳梨可樂達」。圖／CoCo提供

芒果 鳳梨

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