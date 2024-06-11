承億酒店線上旅展開賣 住宿券套票買五送一1.5折起

延續演唱會經濟熱潮，承億集團位於高雄亞灣區核心位置的「全台最美飯店冠軍」-高雄承億酒店線上旅展11日起至6月23日開賣，住宿券套票買五送一、1.5折起，全力搶攻暑假親子國旅商機。

位於亞灣區核心位置高雄承億酒店，連結港都最具城市閱讀力的文創酒店，擁有全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池，提供208間多樣化景觀客房。

承億集團於6月品牌月推出線上旅展，活動期間6月11日至6月23日如火如荼展開，商品除有基本一泊一食、一泊二食外，也針對暑期親子市場提供「經典和式四人房住宿券」。其中，「經典和式雙人房」套票買五送一，雙人入住含早餐，優惠近1.5折，邀請各地旅客一同到高雄玩暑假。

承億集團創辦人暨董事長戴俊郎表示，高雄演唱會經濟持續帶動暑假訂房潮，除高雄啤酒節外，高雄流行音樂中心也將在7月至9月舉辦超過8場演唱會，而承億酒店看好演唱會商機，除做好高規格的服務外，也在房價回饋給追星的粉絲們。

承億酒店客房內選品更是國際與在地兼具，設有高級質感備品新一代Dyson吹風機及小美犀智慧音箱外，承億酒店也秉持著傳遞台式匠人精神的使命，支持在地文化品牌於客房中選用超過70年歷史品牌的「大春煉皂」及傳承老師傅古法工藝精神的「茶籽堂」「阿原YUAN」為沐浴備品。

承億酒店品牌月線上旅展，即日起至23日於承億酒店官方網站開賣，邀旅客於活動期間提前為假期計畫，享受五星住宿及美食饗宴。

此次除搶先曝光的線上旅展承億酒店經典和式雙人房一泊一食住宿套票，買五送一；另有承億文旅淡水吹風、花蓮山知道、台中鳥日子、桃城茶樣子、潭日月五館雙人聯合住宿券，每張1,899元，且享買六送一共1萬1,394元超值價格可購買。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康