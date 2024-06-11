「山崎、白州職魂之作2024」整組4瓶 台灣售價曝光

三得利延續在2022年推出時廣受好評的山崎「職魂之作（Tsukuriwake）」，今年接力推出「山崎、白州職魂之作2024」全球限量版，台灣市場以4瓶一組的套組方式販售，除「山崎GOLDEN PROMISE」、「山崎ISLAY PEATED MALT」、「白州18 年PEATED MALT」、「山崎18 年MIZUNARA」4酒款，還搭配上日本設計、獨獻台灣的「限定收藏座」，套組建議售價新台幣13萬5,000元。

三得利首席調酒師福與伸二（Shinji Fukuyo）表示：「『山崎、白州職魂之作2024』系列是三得利至今最大膽的創新，突破不可能的界限，體現三得利在威士忌版圖具開創性、以及日本威士忌的傳統與專業知識的豐富底蘊，我們非常榮幸能與大家分享『山崎、白州職魂之作2024』，呈現三得利於每一款威士忌中的卓越成就與承諾。」

值得注意的是，台灣是全球唯一為消費者推出「山崎、白州職魂之作2024」收藏座的市場，為經典系列更添收藏價值。此收藏座依據四款不同的和紙酒標花紋所打造，以絢麗花色、金箔點綴，呼應日本傳統工藝之美，搭配質感消光黑底座，凸顯酒標琥珀色系柔美顏色，完美呈現日式優雅靜奢風格。

「Tsukuriwake」源自日文 つくりわけ，意為「豐富且多樣的威士忌釀造方式，透過匠心藝術職人之手締造鉅作」。「山崎GOLDEN PROMISE」以選定黃金諾言大麥作為原料的方式，展演出獨到的圓潤和諧特色風味；「山崎ISLAY PEATED MALT」完美結合艾雷島泥煤麥芽與山崎酒廠的純淨水質，打造出優雅柔和的煙燻風味酒款。

「白州18 年PEATED MALT」完美發揮了酒廠得天獨厚的風土環境，以及職人對於熟成年份的精準掌握度，打造出別於其他產區的日本煙燻泥煤風味；「山崎18 年MIZUNARA」於日本獨有的水楢木中經過長時間的熟陳，酒液完美地釋放山崎酒廠經典的木質日式韻味。

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