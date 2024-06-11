foodpanda「快六」年中慶！超過6萬間餐廳指定時段「外送費下殺9元起」

德商foodpanda「快六」年中慶開跑，奉上超殺優惠，讓消費者6月盡享叫外送的快樂！即日起至於6月30日推出「外送服務費9元起」，全台超過6萬間餐廳於平日的早餐、下午茶時段外送服務費通通只要9元起，全用戶皆能使用；於6月的每個週末，pandapro會員還能再獨享外帶自取無限次69折優惠。

foodpanda於6月推出「快六」年中慶加碼優惠，用戶最喜愛的限時運費優惠強勢回歸，6月10日至6月30日的週一至週五、早餐（6:00～10:59）與下午茶時段（14:00～16:59），訂購foodpanda美食外送，外送服務運單單只要9元起，不僅全平台用戶皆可使用，優惠範圍更涵蓋全台超過6萬間餐廳（優惠適用店家以foodpanda APP顯示為主）。

pandapro會員不僅可享無限次滿額免運，6月每個週末再加碼享外帶自取69折起，全台所有店家皆適用，且使用次數、折抵金額無上限。

foodpanda去年與中國信託銀行推出首張外送平台聯名卡廣受消費者歡迎，尤其吸引約佔卡友8成的年輕上班族，超值優惠也讓聯名卡用戶訂購頻率比非聯名卡高出20%，更帶動pandapro會員消費金額成長14 %。foodpanda進一步觀察，69折外送優惠券和獨家胖達幣最受卡友歡迎，為了回饋廣大卡友，foodpanda推出一系列加碼活動，自6月起至9月底，將月月加碼胖達幣回饋，既有卡片權益搭配胖達幣回饋優惠券，每月皆享最高30%胖達幣回饋；卡友6月還可額外領取指定店家美食外送、生鮮雜貨外送、外帶自取69折優惠券各一張。