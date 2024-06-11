活動多元、免換房吸退休族群 郵輪商機看旺估迎209億產值

郵輪商機看旺，眾家旅遊社搶進市場，推出各式遊日、旅韓行程！根據台灣港務公司估算，旅客遊輪上的消費力驚人，預計今年帶來209億的產值。旅行社領隊胡文澤指出，無須頻繁換房、搬行李，郵輪活動也相當多元，還能一次體驗多地點，甚至跨國的旅遊行程，吸引不少退休族群訂位。

郵輪商機上看百億

交通部今年初統計，112年國際郵輪來台靠泊，已恢復至疫情前最高峰2019年的5成，今年將恢復至疫情前的7成以上，目前預報460艘次，進出港旅客80萬人次，全年可望更多。

根據台灣港務公司估算，中大型郵輪每艘旅客量約2400人，平均每人消費3742元；較高檔的小型郵輪艘旅客450人，平均消費高達十幾萬元，再加上郵輪上工作人員在船舶停靠時下船觀光，預計今年共可帶來約209億元產值，較去年增加67.4億元。

郵輪開搶家庭客

雄獅旅遊分析，今年郵輪旅客有超過6成為家庭客，其次為伴侶及退休族群，且攜帶12歲以下兒童同行的旅客明顯增加，成長幅度約2成，加上青少年旅客比率提升，讓郵輪旅客平均年齡出現下降趨勢，從去年的44.23歲些微降至42.35歲。

雄獅旅遊專員也指出，本次首度引進大規模改裝的「挪威郵輪（奮進號）」登台，設備都相當新，也有賭場、劇場等設施，目前已啟動兩梯旅程，收到的回饋都相當不錯。曾搭乘該郵輪的網友也分享表示，「船上餐廳多，基本上不用排隊」。

「名勝世界壹號郵輪」的代理商捷利旅行社也主打跳島遊日航程，有餐廳、健身、水療中心、滑水道、VR探索館等設施；山富旅遊的「歌詩達遊輪莎倫娜號」6月開始也會從基隆啟航，主打沖繩行程，包括劇場、舞廳、水療中心與海上滑水道等設施。

對退休族群友善

針對郵輪商機逐漸興起的原因，旅行社領隊胡文澤指出，搭郵輪最大的好處在於往返時間不需要換旅館、一趟旅程就可以玩很多國家與城市，還不用上下提行李，尤其對退休族群特別友善，還有健身、唱歌、語言課程等各式免費的活動，每天還有不同的表演，以及24小時的餐飲，都是相當新奇的體驗。

然而，他也指出，郵輪的缺點在於上下船有一定的時間規定，沒有辦法隨心所欲在喜歡的國家多逛，而且遊輪登岸時間不一，可能出現清晨登船，民眾還沒睡飽的狀況下活動。胡文澤亦指出，民眾搭乘去很多國家的遊輪，每當要下船到旅遊的話，就需要辦理各國的簽證，恐怕是遊輪最大的麻煩。

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