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酸甜消暑 「檸檬抹茶大判燒、漂浮冰沙」限定上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
一Ｏ八抹茶茶廊推出「檸檬抹茶奶酥大判燒」，每顆68元。圖／一Ｏ八抹茶茶廊提供
一Ｏ八抹茶茶廊推出「檸檬抹茶奶酥大判燒」，每顆68元。圖／一Ｏ八抹茶茶廊提供

隨著天氣越來越熱，「一Ｏ八抹茶茶廊」自即日起新推出「檸檬×抹茶」系列，運用新鮮檸檬、糖漬檸檬皮、檸檬卡士達、抹茶凍、抹茶霜淇淋等元素交疊，打造「檸檬抹茶奶酥大判燒」、「檸檬抹茶凍冰沙」等3款新品，為炎炎夏日注入酸甜的清新風味。

本次登場的「檸檬抹茶奶酥大判燒」，卡士達內餡拌入有糖漬檸檬皮，增添整體檸檬香氣，並且配上自製宇治抹茶奶酥，還有抹茶外皮，呈現整體的抹茶風味，每顆68元。

同步登場的「檸檬抹茶凍冰沙」，將檸檬冰沙搭配抹茶果凍、特調抹茶蜜，讓冰沙帶著蜂蜜與檸檬清香，並有抹茶的微苦茶韻，清爽消暑，每杯138元。另款「檸檬抹茶凍漂浮冰沙」則是將檸檬抹茶凍冰沙加上108經典抹茶霜淇淋，帶來雙重享受與豐富口感，每杯188元。3款新品限時供應至9月2日。

新登場的「檸檬抹茶凍冰沙」、「檸檬抹茶凍漂浮冰沙」。圖／一Ｏ八抹茶茶廊提供
新登場的「檸檬抹茶凍冰沙」、「檸檬抹茶凍漂浮冰沙」。圖／一Ｏ八抹茶茶廊提供

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