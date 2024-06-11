酸甜消暑 「檸檬抹茶大判燒、漂浮冰沙」限定上桌

隨著天氣越來越熱，「一Ｏ八抹茶茶廊」自即日起新推出「檸檬×抹茶」系列，運用新鮮檸檬、糖漬檸檬皮、檸檬卡士達、抹茶凍、抹茶霜淇淋等元素交疊，打造「檸檬抹茶奶酥大判燒」、「檸檬抹茶凍冰沙」等3款新品，為炎炎夏日注入酸甜的清新風味。

本次登場的「檸檬抹茶奶酥大判燒」，卡士達內餡拌入有糖漬檸檬皮，增添整體檸檬香氣，並且配上自製宇治抹茶奶酥，還有抹茶外皮，呈現整體的抹茶風味，每顆68元。