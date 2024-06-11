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agnès b.秀法式工藝 首度攜手K.JACQUES讓涼鞋也變浪漫！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
法國時尚品牌agnès b.首度與鞋履品牌K.JACQUES攜手合作，結合精湛工藝與法式經典風格，推出限定聯名系列鞋款。圖／agnès b.提供
法國時尚品牌agnès b.首度與鞋履品牌K.JACQUES攜手合作，結合精湛工藝與法式經典風格，推出限定聯名系列鞋款。圖／agnès b.提供

法國時尚品牌agnès b.首度與鞋履品牌K.JACQUES攜手合作，結合精湛工藝與法式經典風格，推出限定聯名系列鞋款。打破想像加入圍巾及珍珠釘釦細節元素，讓原本極為休閒的涼鞋也變得優雅又浪漫！

agnès b.與 K.JACQUES的聯名系列以永恆經典和舒適耐穿為設計精神，並強調於法國製造。創立於1933年的K.JACQUES以世代傳承手工製鞋技術和高質感皮革面料聞名，工坊就位於度假勝地蔚藍海岸附近的聖特羅佩。即使經過近一世紀的的時代變遷，K.JACQUES穿品依然深受消費者喜愛，還被法國政府被授予「活文化遺產企業」認證。而在此次聯名系列，agnès b.創辦人Agnès女士便以K.JACQUES兩款經典鞋型加入，經典開襟外套中的珍珠釘釦，以及藝術家手繪地圖Rue du Jour 圍巾打造成可拆式繫踝帶，讓涼鞋體現獨樹一幟的法式魅力。

時尚品牌Maison Kitsuné則在正式進軍球鞋領域，推出Sora Runners和Chiru Trainers兩款全新運動鞋。圖／Maison Kitsuné提供
時尚品牌Maison Kitsuné則在正式進軍球鞋領域，推出Sora Runners和Chiru Trainers兩款全新運動鞋。圖／Maison Kitsuné提供

被暱稱為「小狐狸」的時尚品牌Maison Kitsuné則在這季正式進軍球鞋領域，推出Sora Runners和Chiru Trainers兩款全新運動鞋。其中的Sora Runners來自日語「天空」，藉以象徵鞋款的超輕重量。設計融合90年代元素和現代風格，鞋面點綴狐狸圖案，鞋舌壓印Maison Kitsuné字樣，而且中性奶油白色調與最新一季服裝相呼應。另外，Chiru Trainers款式靈感來自「chill」，鞋身採用撞色設計，演繹了70年代復古美學，鞋側有狐狸招盤圖案，並配有Maison Kitsuné手寫Logo和布標在鞋跟上。橡膠鞋底同樣壓印狐狸輪廓，鞋帶束頭刻有品牌Logo，增添運動與時髦感。

agnès b.聯名K.JACQUES系列Prométhée款涼鞋，15,980元。圖／agnès b.提供
agnès b.聯名K.JACQUES系列Prométhée款涼鞋，15,980元。圖／agnès b.提供

agnès b.聯名K.JACQUES系列JAVA款涼鞋，14,580元。圖／agnès b.提供
agnès b.聯名K.JACQUES系列JAVA款涼鞋，14,580元。圖／agnès b.提供

Maison Kitsuné Chiru Trainers運動鞋，12,000元。圖／Maison Kitsuné提供
Maison Kitsuné Chiru Trainers運動鞋，12,000元。圖／Maison Kitsuné提供

Maison Kitsuné Sora Runners運動鞋，11,600元。圖／Maison Kitsuné提供
Maison Kitsuné Sora Runners運動鞋，11,600元。圖／Maison Kitsuné提供

品牌 拖鞋 狐狸

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