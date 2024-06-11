agnès b.秀法式工藝 首度攜手K.JACQUES讓涼鞋也變浪漫！

法國時尚品牌agnès b.首度與鞋履品牌K.JACQUES攜手合作，結合精湛工藝與法式經典風格，推出限定聯名系列鞋款。打破想像加入圍巾及珍珠釘釦細節元素，讓原本極為休閒的涼鞋也變得優雅又浪漫！

agnès b.與 K.JACQUES的聯名系列以永恆經典和舒適耐穿為設計精神，並強調於法國製造。創立於1933年的K.JACQUES以世代傳承手工製鞋技術和高質感皮革面料聞名，工坊就位於度假勝地蔚藍海岸附近的聖特羅佩。即使經過近一世紀的的時代變遷，K.JACQUES穿品依然深受消費者喜愛，還被法國政府被授予「活文化遺產企業」認證。而在此次聯名系列，agnès b.創辦人Agnès女士便以K.JACQUES兩款經典鞋型加入，經典開襟外套中的珍珠釘釦，以及藝術家手繪地圖Rue du Jour 圍巾打造成可拆式繫踝帶，讓涼鞋體現獨樹一幟的法式魅力。

時尚品牌Maison Kitsuné則在正式進軍球鞋領域，推出Sora Runners和Chiru Trainers兩款全新運動鞋。圖／Maison Kitsuné提供

被暱稱為「小狐狸」的時尚品牌Maison Kitsuné則在這季正式進軍球鞋領域，推出Sora Runners和Chiru Trainers兩款全新運動鞋。其中的Sora Runners來自日語「天空」，藉以象徵鞋款的超輕重量。設計融合90年代元素和現代風格，鞋面點綴狐狸圖案，鞋舌壓印Maison Kitsuné字樣，而且中性奶油白色調與最新一季服裝相呼應。另外，Chiru Trainers款式靈感來自「chill」，鞋身採用撞色設計，演繹了70年代復古美學，鞋側有狐狸招盤圖案，並配有Maison Kitsuné手寫Logo和布標在鞋跟上。橡膠鞋底同樣壓印狐狸輪廓，鞋帶束頭刻有品牌Logo，增添運動與時髦感。

agnès b.聯名K.JACQUES系列Prométhée款涼鞋，15,980元。圖／agnès b.提供

agnès b.聯名K.JACQUES系列JAVA款涼鞋，14,580元。圖／agnès b.提供

Maison Kitsuné Chiru Trainers運動鞋，12,000元。圖／Maison Kitsuné提供