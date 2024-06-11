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A Bathing Ape中國大秀登陸上海 「闆娘」邱淑貞亮麗現身搶鋒頭！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
潮牌A BATHING APE®日前在上海舉辦品牌大秀，吸引包括許魏洲、宋妍霏、婁峻碩等明星到場支持，但鋒頭仍遜於「老闆娘」邱淑貞。圖／A BATHING APE®提供
潮牌A BATHING APE®日前在上海舉辦品牌大秀，吸引包括許魏洲、宋妍霏、婁峻碩等明星到場支持，但鋒頭仍遜於「老闆娘」邱淑貞。圖／A BATHING APE®提供

日本高端潮牌A BATHING APE®日前在上海舉辦品牌大秀，由主線品牌領銜旗下5個支線一同發佈2024秋冬系列。繼2023年先後在紐約及發源地東京舉辦時裝秀後，這也是將品牌首次在中國舉辦，因此吸引包括許魏洲、宋妍霏、婁峻碩等明星到場支持，但鋒頭仍遜於「老闆娘邱淑貞，成為眾人焦點。

雖然潮牌A BATHING APE®是長尾智明（Nigo）所創立，不過後來銷售衰退，因此香港的I.T.時裝集團主席沈嘉偉在2011年時，就以低價收購全部支線，並重新包裝，如今已成旗下中流砥柱的品牌。而此次A BATHING APE®在上海舉辦品牌大秀，以母雞帶小雞的方式讓支線系列A包括APE、BAPE BLACK®、BAPY®、APEE和MR. BATHING APE®也一同推出新品。因此作為沈嘉偉妻子，也是I.T.時裝集團「老闆娘」的邱淑貞自然也沒缺席，還跟女兒沈月同框，話題與焦點都比同場明星更搶眼。因為今年56歲的邱淑貞依舊保養得宜，一點都不顯老，讓人好奇她的「凍齡」訣竅。

越南裔英籍設計師Hung La所成立的時裝品牌LỰU ĐẠN與陳冠希經營的CLOT推出聯名系列圖／CLOT提供
越南裔英籍設計師Hung La所成立的時裝品牌LỰU ĐẠN與陳冠希經營的CLOT推出聯名系列圖／CLOT提供

而由越南裔英籍設計師Hung La所成立的時裝品牌LỰU ĐẠN則與陳冠希經營的CLOT推出聯名系列，讓人好奇如何把「壞男孩」風格與西方元素結合。CLOT聯名LỰU ĐẠN系列採用Hung La擅長的前衛龐克風格，藉以重新演繹經典款街頭服飾，像是Oversized水洗牛仔外套與褲款上，增添雷射蛇紋印花於袖子和褲管、更有人造皮革訂製外套，低調展現強大氣場，立即讓人聯想舊香港時代的「黑社會」大佬。

女星邱淑貞（左）與「星二代」沈月。圖／A BATHING APE®提供
女星邱淑貞（左）與「星二代」沈月。圖／A BATHING APE®提供

宋妍霏出席A BATHING APE®上海品牌大秀。圖／A BATHING APE®提供
宋妍霏出席A BATHING APE®上海品牌大秀。圖／A BATHING APE®提供

婁峻碩現身A BATHING APE®上海品牌大秀。圖／A BATHING APE®提供
婁峻碩現身A BATHING APE®上海品牌大秀。圖／A BATHING APE®提供

許魏洲站台A BATHING APE®上海品牌大秀。圖／A BATHING APE®提供
許魏洲站台A BATHING APE®上海品牌大秀。圖／A BATHING APE®提供

高端潮牌A BATHING APE®日前在上海舉辦品牌大秀，由主線品牌領銜旗下5個支線一同發佈2024秋冬系列。圖／A BATHING APE®提供
高端潮牌A BATHING APE®日前在上海舉辦品牌大秀，由主線品牌領銜旗下5個支線一同發佈2024秋冬系列。圖／A BATHING APE®提供

CLOT聯名LỰU ĐẠN系列牛仔外套，16,380元。圖／CLOT提供
CLOT聯名LỰU ĐẠN系列牛仔外套，16,380元。圖／CLOT提供

CLOT聯名LỰU ĐẠN系列連帽上衣，9,880元。圖／CLOT提供
CLOT聯名LỰU ĐẠN系列連帽上衣，9,880元。圖／CLOT提供

CLOT聯名LỰU ĐẠN系列襯衫，9,880元。圖／CLOT提供
CLOT聯名LỰU ĐẠN系列襯衫，9,880元。圖／CLOT提供

CLOT聯名LỰU ĐẠN系列牛仔褲，12,880元。圖／CLOT提供
CLOT聯名LỰU ĐẠN系列牛仔褲，12,880元。圖／CLOT提供

上海 品牌 老闆娘 邱淑貞

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