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國泰航空攜8業者推香港自由行 限量機票買一送一

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
國泰航空指出，香港國際機場贊助送出的機票買一送一優惠，包含每人2件23公斤的免費託運行李和免費預選座位。記者黃仲明／攝影
國泰航空指出，香港國際機場贊助送出的機票買一送一優惠，包含每人2件23公斤的免費託運行李和免費預選座位。記者黃仲明／攝影

國泰航空與8家旅遊業者合作推出「小手牽大手，嗨玩香港三天兩夜自由行」套裝產品，兩人成行，搭配香港機票買一送一優惠（由香港國際機場贊助送出），促銷時間為即日起至6月30日止。套裝產品可選擇由台北或高雄出發，旅遊期間為6月11日至10月15日。

國泰航空表示，本次套裝優惠行程與五福旅遊、可樂旅遊、吉帝旅遊、易飛網、易遊網、東南旅遊、泰元旅行社、雄獅旅遊等8家旅遊業者合作推出，內容包含豐富的機加酒自由行優惠，精選飯店鄰近港島、九龍等交通方便的熱門景點，也可選擇入住海洋公園旁或2024年全新開幕酒店，無論家庭組成為兩人、三人、四人都可隨時出發。

國泰航空指出，由香港國際機場贊助送出的機票買一送一優惠，包含每人2件23公斤的免費託運行李和免費預選座位。配合的八家合作業者更直接包裝出小孩不佔床免費的專案內容。機票名額有限，先到先得。

國泰航空與8家旅遊業者合作推出「小手牽大手，嗨玩香港三天兩夜自由行」套裝產品，兩人成行，搭配香港機票買一送一優惠，促銷時間為即日起至6月30日止。圖／國泰航空提供
國泰航空與8家旅遊業者合作推出「小手牽大手，嗨玩香港三天兩夜自由行」套裝產品，兩人成行，搭配香港機票買一送一優惠，促銷時間為即日起至6月30日止。圖／國泰航空提供

國泰航空 機票 香港

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