台灣大哥大出品金穗獎得獎作品《365分之一》上架MyVideo

由台灣大哥大出品、「勇敢追夢6.0」計畫扶植的新銳導演王彥蘋打造的暖心劇情片《365分之一》，即日起上架MyVideo與台灣大哥大官方YouTube。《365分之一》以細膩動人的敘事方式，入圍第46屆金穗獎劇情片肯定，女主角林宴慈更憑藉劇中表現榮獲「最佳演員獎」。《365分之一》以王彥蘋導演個人經歷改編，描述家人之間在巨大的現實壓力下日復一日尋找新平衡的家庭故事。即日起至6月20日，至台灣大哥大YouTube觀看影片，並留言劇中最觸動自己的畫面或台詞，以及喜歡的原因，即有機會得到光點華山年度套票、法國童話故事投影燈等好禮。

台灣大哥大「勇敢追夢」計畫自2016年開始，至今邁入第7屆，扶植myfone行動創作獎的優秀創作人才，透過資源的媒合，協助年輕人實踐夢想，不論是單曲、音樂短片、紀實片，都在短時間內突破百萬點閱。未來，台灣大哥大也將繼續支持優秀人才圓夢，期待透過「勇敢追夢」計畫讓更多人才一起挑戰極限、秉持能所不能的精神，與專業領域接軌，並共同將創作能量、說故事的能力，到專業製作水平，都持續進化升級，躍上國際舞台。

《365分之一》敘述著一家五口坐上新買的休旅車，在封閉的車內空間，家人之間的情感從過度的關愛逐漸演變，最終在與舊車告別的情緒中得到釋放，共同踏上了未來的旅程。《365分之一》不僅入圍第46屆金穗獎劇情片，女主角林宴慈以一句「對不起」，把女兒的角色演得真實動人、獲得評審肯定，榮獲「第46屆金穗獎最佳演員獎」。林宴慈表示，感謝王彥蘋導演的帶領，讓自己順利進入角色，也感謝全體劇組和演員在寒冷冬日的陰雨天，完成一場又一場拍攝，堪比魔王級任務。林宴慈補充道，雖然片中飾演的角色對家人比較兇，但自己在現實生活中卻是一個非常愛向家人撒嬌的小女孩，當她和家人一起觀看影片時，家人們都笑著說她「恰北北」，讓她更加珍惜與家人相處的愉快時光。

王彥蘋導演去年以《是日大暑》拿下金穗獎評審團特別獎，今年再度以《365分之一》入圍金穗獎，在第一時間得知宴慈獲獎時王彥蘋非常開心，王彥蘋表示，林宴慈是很真誠的寶藏演員，在《365分之一》故事元素中提供很多充滿驚喜的養分，譬如林宴慈排戲時花很多時間跟飾演哥哥的瑋哲、弟弟昀宸相處，透過一起溜冰、過生日、玩桌遊等活動培養默契，對影片互動感很有幫助，她強調跟演員一起工作是創作中非常珍惜的時光；也透過分享生命故事，讓團隊共同建立起角色厚度。很開心台灣大哥大「勇敢追夢」計畫在支持導演的同時，也讓新星演員有更多機會躍上舞台。

第二次擔任夢想導師的王小棣導演也在劇本寫作及創作過程中，給予王彥蘋許多建議和討論空間。王小棣導演感謝台灣大哥大「勇敢追夢」計畫讓年輕創作者能夠直面創作初衷，且不媚俗的勇敢完成一部部充滿感情的短片。

故事背景取材取景都在王彥蘋曾就讀的中山女高，劇中也邀請到王彥蘋導演高中老師來客串，讓本次「勇敢追夢6.0」的拍攝過程別具意義。日前特別至中山女高舉辦特別放映場，王彥蘋導演分享回到中山女高觀察上課過程的田野調查，以及與角色一起工作印象深刻的事，包含與飾演患自閉症哥哥的瑋哲，對走路步伐多次排練、與飾演妹妹的宴慈，透過書寫日記喚起高中時期的心情、如何透過表演指導的過程，逐漸和年輕演員昀宸互動並且取得信任。