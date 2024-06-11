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LV全新ESCALE三針計時碼表 行李箱元素埋進微型細節

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
ESCALE系列腕表。圖／路易威登提供
ESCALE系列腕表。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）全新推出Escale Cabinet of Wonders藝術大師系列首款三針計時腕表，該系列設計靈感源自於品牌創始家族第三代掌門人加斯頓路易威登（Gaston-Louis Vuitton）的收藏品，今年適逢問世十週年，獻上全新四款單純計時表款，體現旅行藝術的精髓。

新款39毫米Escale腕表的手工表耳與表盤細節，讓人想起路易威登的經典行李箱黃銅支架和黃銅包角的斜角形狀與鉚接外觀，將拋光金色斜角鉚釘時標鑲嵌在每一個十五分鐘的刻度上，並將中央表盤與外部小分鐘環連接在一起。分鐘環上的金色鉚釘令人想到路易威登行李箱外的鉚釘。髮絲紋處理和微妙的凹面弧度使分鐘環易於讀取時間指示。細錐形針狀指針則直接與路易威登時裝和皮具工藝連結。

系列腕表搭載天文台認證LFT023機芯，是路易威登與機芯專家Le Cercle des Horlogers製表工廠共同設計的首款三針自動上鍊專有機芯，擁有22K玫瑰金材質微型自動盤，配鈦金屬製作節能秒針，並以完美弧度降低視差誤差。

四款腕表中，兩款表殼採用玫瑰金材質，搭配以路易威登Monogram帆布為靈感的精細紋理表面，銀色款配靈感來自早於1999年推出之Nomade天然皮革小牛皮表帶，裝飾會讓人想起品牌經典皮具的黃色縫線。鉑金款式配珍稀材質與寶石，其中一款採用隕石材質表盤，另一款腕表以縞瑪瑙表盤搭配鑲嵌長方形切割鑽石的表圈，兩款腕表均配備白K金指針和時標。

每一款新的Escale腕表的透明底蓋邊緣，都鉚接了一個纖細的金色撞色圓環，並與路易威登行李箱上刻有序號之銘牌一樣，在渦卷花飾上刻著序號，細節精緻令人嚮往。

ESCALE系列腕表，玫瑰金表殼配藍色面盤款，91萬元。圖／路易威登提供
ESCALE系列腕表，玫瑰金表殼配藍色面盤款，91萬元。圖／路易威登提供
ESCALE系列腕表，玫瑰金表殼配銀色面盤款，91萬元。圖／路易威登提供
ESCALE系列腕表，玫瑰金表殼配銀色面盤款，91萬元。圖／路易威登提供
ESCALE系列腕表，玫瑰金表殼配銀色面盤款，91萬元。圖／路易威登提供
ESCALE系列腕表，玫瑰金表殼配銀色面盤款，91萬元。圖／路易威登提供
ESCALE系列腕表，鉑金表殼配隕石面盤款，122萬元。圖／路易威登提供
ESCALE系列腕表，鉑金表殼配隕石面盤款，122萬元。圖／路易威登提供
ESCALE系列腕表，玫瑰金表殼配銀色面盤款，91萬元。圖／路易威登提供
ESCALE系列腕表，玫瑰金表殼配銀色面盤款，91萬元。圖／路易威登提供
ESCALE系列腕表，玫瑰金表殼配藍色面盤款，91萬元。圖／路易威登提供
ESCALE系列腕表，玫瑰金表殼配藍色面盤款，91萬元。圖／路易威登提供
ESCALE系列腕表，鉑金表殼鑲嵌長方形切割鑽石款，585萬元。圖／路易威登提供
ESCALE系列腕表，鉑金表殼鑲嵌長方形切割鑽石款，585萬元。圖／路易威登提供
ESCALE系列腕表，玫瑰金表殼配銀色面盤款，91萬元。圖／路易威登提供
ESCALE系列腕表，玫瑰金表殼配銀色面盤款，91萬元。圖／路易威登提供

LV 腕表

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