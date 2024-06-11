星巴克「星沁爽」優惠來了！ 超Q外星人系列杯款明登場

炎夏到來，星巴克推出多款夏季飲品，首推暢銷熱賣的Starbucks Refreshers™星沁爽™，將於6月12日推出全新系列飲品，包括以真實柚子果肉搭配白葡萄果汁與檸檬果汁、甜酸滋味完美融合的夏日飲料「柚子葡萄風味檸檬星沁爽」，以及同樣結合柚子果肉與白葡萄果汁、搭配椰奶的「柚子葡萄風味椰奶星沁爽」。6月12日至6月16日、6月19日至6月23日兩個區段，透過APP內行動預點，使用行動預點單筆結帳輸入活動代碼「沁爽一夏」，可享兩杯大杯(含)以上容量和風味一致的星沁爽系列飲品第二杯半價。

星巴克首推暢銷熱賣的Starbucks Refreshers™星沁爽™，於6月12日推出全新系列飲品，「柚子葡萄風味檸檬星沁爽」和「柚子葡萄風味椰奶星沁爽」。圖／星巴克提供

此外，歡慶星沁爽新口味登場，6月12日至7月23日在台北時代門市「FUN SHINES ON !」單店限定活動，以星沁爽繽紛的色彩元素，打造具有生活感的拍照打卡裝置，營造夏日玩樂心情，傳遞沁心透涼的星沁爽風味，營造夏日玩樂的好星情。

星巴克於6月12日強勢回歸「芒果火龍果檸檬星沁爽」和「芒果火龍果椰奶星沁爽」，以充滿熱帶風情的芒果、火龍果結合檸檬果汁，並點綴芒果與火龍果果乾，十足清新口感。圖／星巴克提供

夏季新飲品還包括鹹焦糖風味糖漿推出「鹹焦糖風味氮氣歐蕾」，帶有濃郁的鹹焦糖香氣與絲滑的氮氣氣泡。本次檔期特選豆則推出「星巴克® 單一產區盧安達」，盧安達位於東非，被稱為「千山之國」，以及出產優質咖啡而聞名，這款咖啡因新型小農咖啡農的出現而與眾不同。

另一款咖啡豆推薦口感帶有葡萄柚皮和黃糖的芳香，明亮酸度和辛香料尾韻的「星巴克®東非綜合」，適合四季飲用，尤其是在夏天用新鮮調製的冰咖啡來歡慶這個季節。

夏日輕食也推出全新米系列，包括以米元素所製成的鬆軟長堡「奶油青醬米堡」、「穀物黑糖米吐司」，以及「黑胡椒牛肉米貝果」、「馬斯卡邦輕乳蛋糕」。備受歡迎的星巴克獨特的生義大利麵體，則推出新口味「茄汁牛肉丸生義大利麵」，豐富多層次的風味讓人回味無窮。

本季再度推出受到顧客喜愛以傳統風格茄芷袋意象搭配星巴克品牌元素及經典色系的「星復古條紋網布手提袋」、「黑色條紋網布手提袋」，也同款推出方便實用的「星復古條紋網布。圖／星巴克提供

Z世代當道，元宇宙、AI話題正在創造新的浪潮，星巴克推出新系列「外星人進城了。這是入侵還是度假？」以活潑幽默、童趣的卡通插畫風格，結合星巴克各式咖啡等元素，描繪外星人在宇宙星際的旅行及度假，一共推出馬克杯、琺瑯杯、冷水壺、TOGO冷水杯、不鏽鋼水壺、不鏽鋼杯等8種杯款供選擇，還有同樣畫風所打造的「宇宙之旅隨行斜背袋」。

線上門市推出受歡迎的背心提袋，延伸出不同造型，推出藍色和奶茶色兩色品牌提背袋，附加可拆、可調節的背帶，不論手提或者肩背，都非常適合。圖／星巴克提供

包袋部分，再度推出受到顧客喜愛以傳統風格茄芷袋意象搭配星巴克品牌元素及經典色系的「星復古條紋網布手提袋」、「黑色條紋網布手提袋」，提把以巧妙的窗花設計將經典外帶杯及星星元素帶入，呈現傳統與現代的新時尚感，也同款推出方便實用的「星復古條紋網布隨行杯袋」。另外還有「綠色品牌網布隨行杯袋」等。