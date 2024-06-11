日本糯米團成靈感 Valextra夏季新包款俏皮又優雅！
以低調精緻工藝著稱的Valextra在這季融合活力與色彩推出了一系列必備百搭包款，像是自日本傳統食物擷取靈感的Mochi包款，以精巧外型和繽紛色彩為造型增添吸睛元素；招牌Iside包款則展現出經典魅力，並搭配全新材質設計，能讓穿搭風格更有特色。
義大利頂級袋包品牌Valextra在這季帶來全新Mochi包款，受到來自日本傳統的糯米團啟發而設，包身線條流暢簡潔，並採用頂級Millepunte小牛皮革製作，邊緣以經典黑色Costa漆邊裝飾，使包款硬挺不軟塌。柔和輪廓設計優雅大氣，內部空間寬敞，配有可拆卸和可調節的肩帶，實用性強，讓出行更為輕鬆隨興。提供多種色彩選擇，像是藕紫、薄荷綠等，無論在休閒或正式場合中使用，都能提升穿搭質感。
作為品牌經典包款之一的Iside款，自2011年問世以來便廣受喜愛，展現建築美學的俐落梯形結構、簡潔翻蓋設計和方形扭轉鎖釦。同樣使用Valextra招牌的Millepunte小牛皮革打造包身，搭配黑色亮油漆邊，凸顯極簡線條。這一季Iside包款除了擁有豐富新配色，還推出嶄新材質的Iside Wicker包款，由義大利編織工藝師手工製作，內襯光滑皮革以手工縫製於編織材質上，透過藤編材質與小牛皮搭配形成鮮明對比。精緻編織細節賦予Iside Wicker包款自然簡約美感，增添輕盈感和俏皮活力，帶出夏日度假氛圍。
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