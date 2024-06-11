強強聯手！FENDI x DEVIALET超奢華攜帶式揚聲器

頂級時尚與科技品牌聯名又一樁！FENDI與法國專業音響公司Devialet合作，推出具有360度立體聲音效的FENDI x DEVIALET Mania高音質攜帶型揚聲器，這款藍芽喇叭於FENDI 2024-25秋冬男裝時裝秀首次亮相，以Devialet於2022年推出的第一代Mania揚聲器為藍本，360度環繞式的高科技外殼裝飾菸色和棕色的FENDI經典「FF」雙色字母圖案，配有沙色手柄和金色細節。

FENDI x DEVIALET Mania攜帶型揚聲器，97,800元。圖／FENDI提供

FENDI x DEVIALET Mania攜帶型揚聲器是一款有著環繞音效最先進的聲音播放裝置，採用獨特結構與專有的聲學映射技術，能夠根據環境調整立體聲音場，讓使用者隨時隨地享受完美的高音和低音體驗，其音頻範圍為30-20,000赫茲，採用即時聲學映射技術和主動立體聲校準（ASC），利用四個空間校準麥克風和嵌入式智慧功能，根據周圍環境自動調整聲音輸出效果。