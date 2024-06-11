強強聯手 FENDI x DEVIALET超奢華攜帶式揚聲器
頂級時尚與科技品牌聯名又一樁！FENDI與法國專業音響公司Devialet合作，推出具有360度立體聲音效的FENDI x DEVIALET Mania高音質攜帶型揚聲器，這款藍芽喇叭於FENDI 2024-25秋冬男裝時裝秀首次亮相，以Devialet於2022年推出的第一代Mania揚聲器為藍本，360度環繞式的高科技外殼裝飾菸色和棕色的FENDI經典「FF」雙色字母圖案，配有沙色手柄和金色細節。
FENDI x DEVIALET Mania攜帶型揚聲器是一款有著環繞音效最先進的聲音播放裝置，採用獨特結構與專有的聲學映射技術，能夠根據環境調整立體聲音場，讓使用者隨時隨地享受完美的高音和低音體驗，其音頻範圍為30-20,000赫茲，採用即時聲學映射技術和主動立體聲校準（ASC），利用四個空間校準麥克風和嵌入式智慧功能，根據周圍環境自動調整聲音輸出效果。
FENDI x DEVIALET Mania機身上配有方便拿取移動的手柄，具有IPX4防潑水等級，也是Devialet首款內置電池的揚聲器，可提供長達10小時的無線串流播放時間。套裝組隨附Devialet Mania Station無線充電座，並將於2024年6月13日起在fendi.com官網、devialet.com官網及特定的FENDI及DEVIALET旗艦店正式全球開賣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言