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強強聯手 FENDI x DEVIALET超奢華攜帶式揚聲器

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI x DEVIALET Mania攜帶型揚聲器，97,800元。圖／FENDI提供
FENDI x DEVIALET Mania攜帶型揚聲器，97,800元。圖／FENDI提供

頂級時尚與科技品牌聯名又一樁！FENDI與法國專業音響公司Devialet合作，推出具有360度立體聲音效的FENDI x DEVIALET Mania高音質攜帶型揚聲器，這款藍芽喇叭於FENDI 2024-25秋冬男裝時裝秀首次亮相，以Devialet於2022年推出的第一代Mania揚聲器為藍本，360度環繞式的高科技外殼裝飾菸色和棕色的FENDI經典「FF」雙色字母圖案，配有沙色手柄和金色細節。

FENDI x DEVIALET Mania攜帶型揚聲器，97,800元。圖／FENDI提供
FENDI x DEVIALET Mania攜帶型揚聲器，97,800元。圖／FENDI提供

FENDI x DEVIALET Mania攜帶型揚聲器是一款有著環繞音效最先進的聲音播放裝置，採用獨特結構與專有的聲學映射技術，能夠根據環境調整立體聲音場，讓使用者隨時隨地享受完美的高音和低音體驗，其音頻範圍為30-20,000赫茲，採用即時聲學映射技術和主動立體聲校準（ASC），利用四個空間校準麥克風和嵌入式智慧功能，根據周圍環境自動調整聲音輸出效果。

FENDI x DEVIALET Mania機身上配有方便拿取移動的手柄，具有IPX4防潑水等級，也是Devialet首款內置電池的揚聲器，可提供長達10小時的無線串流播放時間。套裝組隨附Devialet Mania Station無線充電座，並將於2024年6月13日起在fendi.com官網、devialet.com官網及特定的FENDI及DEVIALET旗艦店正式全球開賣。

FENDI x DEVIALET Mania攜帶型揚聲器，97,800元。圖／FENDI提供
FENDI x DEVIALET Mania攜帶型揚聲器，97,800元。圖／FENDI提供

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