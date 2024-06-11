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「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire新貌重新

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
全新形象的Hearts On Fire於全球首間嶄新形象精品店內展售全新BARRE系列。圖／Hearts On Fire提供
全新形象的Hearts On Fire於全球首間嶄新形象精品店內展售全新BARRE系列。圖／Hearts On Fire提供

有「全世界車工最完美的鑽石」美譽的美國鑽石品牌Hearts On Fire，自1996年創立至今已近30年；為更貼近當代生活與風格，品牌換上全新形象，並於台灣SOGO復興館4樓開設全球首間嶄新形象精品店，以及以嶄新的面貌亮相後的首個設計BARRE系列，迎接品牌全新階段。

在對鑽石的追求著重於克拉數的時代，Hearts On Fire打破陳規、以高超的車工發揮每一顆鑽石其最大潛值的光輝，開創了鑑賞鑽石車工的新理念；換上全新LOGO、Monogram、品牌色的Hearts On Fire更著重於每一顆鑽石獨特光芒映襯各人自信之美，新LOGO邊緣映上彷彿鑽石切面的切角，字母ON縮小讓人一眼就能看到象徵完美車工鑽石反射的Hearts（心形圖騰）和Fire（七彩火光）；全新Monogram則以流暢粗細變化的曲線勾勒H字母，讓人想到光芒於鑽石中的反射軌跡。最後，全新品牌色也改為含當代感的暖紅色（PANTONE 2349 C），這也是全新商品包裝和店鋪的主要視覺。

全球首家形象精品店以住所（Residence）為主題，採用大理石營造奢華感，搭配溫暖的木質與銅材，以及歐美流行的共享長桌（communal table）造型展示櫃，營造溫暖舒適、平易近人的形象。

全新BARRE系列的設計，以幾何線條與飄懸鑽石營造鮮明對比，透過創新鑽石鑲嵌和金屬元素，顛覆單鑽主石至上的傳統，並以錯落有致地鑲嵌串連成多層次的創意。此系列共推出奢華款與日常款作品，全系列共3只戒指、4款項鍊、2款鎖骨鍊、7副耳環、2副手鍊、3枚手鐲與1枚胸針。價格帶從日常款線戒的70,000元起到奢華款共鑲嵌26.25克拉的鎖骨鍊，並提供白k金、黃K金與玫瑰金三種貴重金屬材質選擇，全方位滿足款式喜好、價格、膚色、幸運色搭配等需求。

全新形象的Hearts On Fire推出的首個珠寶系列BARRE。圖／Hearts On Fire提供
全新形象的Hearts On Fire推出的首個珠寶系列BARRE。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire_全新形象精品店_右側大景
Hearts On Fire_全新形象精品店_右側大景
Hearts On Fire BARRE黃K金密鑲鑽石線戒，鑽石總重約0.15克拉，70,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE黃K金密鑲鑽石線戒，鑽石總重約0.15克拉，70,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating黃K金鑽石戒指，鑽石總重約0.45克拉，12萬1,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating黃K金鑽石戒指，鑽石總重約0.45克拉，12萬1,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE玫瑰金密鑲鑽石手鐲，鑽石總重約0.70克拉，24萬9,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE玫瑰金密鑲鑽石手鐲，鑽石總重約0.70克拉，24萬9,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE系列Monogram白K金鍊釦。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE系列Monogram白K金鍊釦。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARREMulti-Row黃K金鑽石鎖骨鍊，鑽石總重約26.25克拉，509萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARREMulti-Row黃K金鑽石鎖骨鍊，鑽石總重約26.25克拉，509萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Multi-Row黃K金鑽石戒指，鑽石總重約0.70克拉，24萬9,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Multi-Row黃K金鑽石戒指，鑽石總重約0.70克拉，24萬9,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Multi-Row黃K金鑽石手鍊，鑽石總重約6.40克拉，123萬9,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Multi-Row黃K金鑽石手鍊，鑽石總重約6.40克拉，123萬9,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating白K金鑽石胸針，鑽石總重約2.15克拉，60萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating白K金鑽石胸針，鑽石總重約2.15克拉，60萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating玫瑰金鑽石耳環，鑽石總重約0.30克拉，82,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating玫瑰金鑽石耳環，鑽石總重約0.30克拉，82,000元。圖／Hearts On Fire提供
全新形象的Hearts On Fire推出的首個珠寶系列BARRE。圖／Hearts On Fire提供
全新形象的Hearts On Fire推出的首個珠寶系列BARRE。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire於台灣SOGO復興館4樓開設全球首間嶄新形象精品店。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire於台灣SOGO復興館4樓開設全球首間嶄新形象精品店。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE黃K金密鑲鑽石項鍊，鑽石總重約0.15克拉，74,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE黃K金密鑲鑽石項鍊，鑽石總重約0.15克拉，74,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire於台灣SOGO復興館4樓開設全球首間嶄新形象精品店。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire於台灣SOGO復興館4樓開設全球首間嶄新形象精品店。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating玫瑰金鑽石耳環，鑽石總重約1.50克拉，26萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating玫瑰金鑽石耳環，鑽石總重約1.50克拉，26萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供

品牌 鑽石

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