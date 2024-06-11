「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire新貌重新

有「全世界車工最完美的鑽石」美譽的美國鑽石品牌Hearts On Fire，自1996年創立至今已近30年；為更貼近當代生活與風格，品牌換上全新形象，並於台灣SOGO復興館4樓開設全球首間嶄新形象精品店，以及以嶄新的面貌亮相後的首個設計BARRE系列，迎接品牌全新階段。

在對鑽石的追求著重於克拉數的時代，Hearts On Fire打破陳規、以高超的車工發揮每一顆鑽石其最大潛值的光輝，開創了鑑賞鑽石車工的新理念；換上全新LOGO、Monogram、品牌色的Hearts On Fire更著重於每一顆鑽石獨特光芒映襯各人自信之美，新LOGO邊緣映上彷彿鑽石切面的切角，字母ON縮小讓人一眼就能看到象徵完美車工鑽石反射的Hearts（心形圖騰）和Fire（七彩火光）；全新Monogram則以流暢粗細變化的曲線勾勒H字母，讓人想到光芒於鑽石中的反射軌跡。最後，全新品牌色也改為含當代感的暖紅色（PANTONE 2349 C），這也是全新商品包裝和店鋪的主要視覺。

全球首家形象精品店以住所（Residence）為主題，採用大理石營造奢華感，搭配溫暖的木質與銅材，以及歐美流行的共享長桌（communal table）造型展示櫃，營造溫暖舒適、平易近人的形象。