「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire新貌重新

有「全世界車工最完美的鑽石」美譽的美國鑽石品牌Hearts On Fire,自1996年創立至今已近30年;為更貼近當代生活與風格,品牌換上全新形象,並於台灣SOGO復興館4樓開設全球首間嶄新形象精品店,以及以嶄新的面貌亮相後的首個設計BARRE系列,迎接品牌全新階段。

在對鑽石的追求著重於克拉數的時代,Hearts On Fire打破陳規、以高超的車工發揮每一顆鑽石其最大潛值的光輝,開創了鑑賞鑽石車工的新理念;換上全新LOGO、Monogram、品牌色的Hearts On Fire更著重於每一顆鑽石獨特光芒映襯各人自信之美,新LOGO邊緣映上彷彿鑽石切面的切角,字母ON縮小讓人一眼就能看到象徵完美車工鑽石反射的Hearts(心形圖騰)和Fire(七彩火光);全新Monogram則以流暢粗細變化的曲線勾勒H字母,讓人想到光芒於鑽石中的反射軌跡。最後,全新品牌色也改為含當代感的暖紅色(PANTONE 2349 C),這也是全新商品包裝和店鋪的主要視覺。

全球首家形象精品店以住所(Residence)為主題,採用大理石營造奢華感,搭配溫暖的木質與銅材,以及歐美流行的共享長桌(communal table)造型展示櫃,營造溫暖舒適、平易近人的形象。