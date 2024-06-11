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CONVERSE、UNDER ARMOUR打造平權系列新品 說明愛情的顏色沒有不一樣！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
UNDER ARMOUR攜手LGBTQIA+運動員一同詮釋UA PRIDE系列彩虹新品，並強調「愛無差別，平等驕傲」核心精神。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR攜手LGBTQIA+運動員一同詮釋UA PRIDE系列彩虹新品，並強調「愛無差別，平等驕傲」核心精神。圖／UNDER ARMOUR提供

愛情應該是什麼顏色？適逢六月的LGBT社群的驕傲月（Pride Month）CONVERSE也也積極響應，推出彩虹設計的限量鞋款，以表達對同志族群的重視和關注。而UNDER ARMOUR不落人後，並攜手LGBTQIA+運動員一同詮釋UA PRIDE系列彩虹新品，並強調「愛無差別，平等驕傲」核心精神。

自2015年推出首個Pride廣告和系列產品以來以來，CONVERSE已經捐贈了約300萬美元給LGBTQIA+組織，透過社群的力量來對話，並向年輕世代展示事物確實會變得更好。今年CONVERSE除了延續過去的作法之外，還推出了全新Proud to Be系列限量鞋款，且都具有獨特設計細節，例如首次亮相的Run Star Utility Sandal CX藉由色彩搭配，凸顯LGBTQIA+旗幟特色；另一款Chuck Taylor All Star高筒鞋，則在側邊裝飾了閃電狀縫線，且都有彩虹鞋底等特色。

CONVERSE Chuck Taylor All Star高筒鞋，2,080元。圖／CONVERSE提供
CONVERSE Chuck Taylor All Star高筒鞋，2,080元。圖／CONVERSE提供

而UNDER AMROUR則認為無論你愛誰、你的身分為何，都該擁有平等追逐夢想的權利，並以實際行動支持Unmatched Athlete、Rainbow Labs等非營利組織。為持續傳遞平權精神，UNDER ARMOUR推出UA PRIDE系列新品，將象徵LGBTQIA+的代表色彙集成光譜線條，並於服飾上印有「LOVE ALL ATHLETES」標語，擁抱多元認同。此外還推出兩款UA HOVR PRIDE配色跑鞋，在外型及視覺呈現多元包容的色彩元素的拼貼色塊，亦是適合夏日穿搭的繽紛設計！

CONVERSE Run Star Utility Sandal CX涼鞋，2,580元。圖／CONVERSE提供
CONVERSE Run Star Utility Sandal CX涼鞋，2,580元。圖／CONVERSE提供

UNDER ARMOUR HOVR Phantom 3 SE PRIDE跑鞋，4,980元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR HOVR Phantom 3 SE PRIDE跑鞋，4,980元。圖／UNDER ARMOUR提供

UNDER ARMOUR女裝UA PRIDE短袖上衣，1,280元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR女裝UA PRIDE短袖上衣，1,280元。圖／UNDER ARMOUR提供

UNDER ARMOUR男裝UA Woven Volley PRIDE短褲，1,680元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR男裝UA Woven Volley PRIDE短褲，1,680元。圖／UNDER ARMOUR提供

UNDER ARMOUR HOVR Sonic 6 PRIDE跑鞋，3,980元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR HOVR Sonic 6 PRIDE跑鞋，3,980元。圖／UNDER ARMOUR提供

UNDER ARMOUR女裝UA Crossback PRIDE中衝擊運動內衣，1,480元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR女裝UA Crossback PRIDE中衝擊運動內衣，1,480元。圖／UNDER ARMOUR提供

LGBT 婚姻平權 社群

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