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CONVERSE、UNDER ARMOUR打造平權系列新品 說明愛情的顏色沒有不一樣！
愛情應該是什麼顏色？適逢六月的LGBT社群的驕傲月（Pride Month）CONVERSE也也積極響應，推出彩虹設計的限量鞋款，以表達對同志族群的重視和關注。而UNDER ARMOUR不落人後，並攜手LGBTQIA+運動員一同詮釋UA PRIDE系列彩虹新品，並強調「愛無差別，平等驕傲」核心精神。
自2015年推出首個Pride廣告和系列產品以來以來，CONVERSE已經捐贈了約300萬美元給LGBTQIA+組織，透過社群的力量來對話，並向年輕世代展示事物確實會變得更好。今年CONVERSE除了延續過去的作法之外，還推出了全新Proud to Be系列限量鞋款，且都具有獨特設計細節，例如首次亮相的Run Star Utility Sandal CX藉由色彩搭配，凸顯LGBTQIA+旗幟特色；另一款Chuck Taylor All Star高筒鞋，則在側邊裝飾了閃電狀縫線，且都有彩虹鞋底等特色。
而UNDER AMROUR則認為無論你愛誰、你的身分為何，都該擁有平等追逐夢想的權利，並以實際行動支持Unmatched Athlete、Rainbow Labs等非營利組織。為持續傳遞平權精神，UNDER ARMOUR推出UA PRIDE系列新品，將象徵LGBTQIA+的代表色彙集成光譜線條，並於服飾上印有「LOVE ALL ATHLETES」標語，擁抱多元認同。此外還推出兩款UA HOVR PRIDE配色跑鞋，在外型及視覺呈現多元包容的色彩元素的拼貼色塊，亦是適合夏日穿搭的繽紛設計！
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