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仁川機場15分鐘！INSPIRE RESORT「Le Space」全新曝光

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
Le Space光影旅行，走入海底世界。記者羅建怡/攝影
Le Space光影旅行，走入海底世界。記者羅建怡/攝影

東北亞最新度假村「INSPIRE RESORT迎仕柏度假城」，今年3月全新開幕，村內多處景區也在近期陸續登場，包括話題之最、被稱為「韓版 Team Lab」的Le Space 光影藝術空間，以太空探索為主題，共有18個展區，大玩光影與五感體驗。度假村距離仁川機場車程僅15分鐘，計畫赴韓旅行，可安排此間小度假。

INSPIRE RESORT斥資150億美金打造，是佔地436萬平方公尺（約64座足球場大小）的超大型新世代娛樂城，除了視聽盛宴，也集結各國美食、購物、博弈，以及各項娛樂體驗，村內有三間五星級飯店，共1257間客房及5間頂級總統套房，擁有南韓最大會展設施、全年無休的水上樂園，以及籃球傳奇麥克喬丹同名餐廳亞洲首站。

●南韓最大 Le Space光影旅行

記者實地體驗5月初開幕即成為打卡熱區的「Le Space 光影藝術空間」，同樣是南韓最大，結合光Lumiere、體驗Experience與空間Space，共18個展間，以「宇宙空間站」為起點，依序前往新行星展開太空探索，歷經宇宙大爆炸、蟲洞、平行宇宙、外星球、宇宙燈塔、行星內核、火山奇景、深海探索、海面奇觀、光影森林、花之沙漠等，最終走入具有新生命的機器人世界。

展區內確實好玩也好拍，或者像似摩西分海，或是鏡面光影打造出的正反世界。又或者走入星河，旅人可暫時放下手機、在星球旁輕鬆坐臥，看著繽紛色彩隨空間轉換，人來人去、也創造更多畫面變化。在「宇宙燈塔」中，旅人與光圈或重疊、或擴散，彷彿隨時會被吸入太空艙，前進新宇宙。

閃耀、變化，目不暇給之時，走進「光影森林」，森林與動物們生機勃發，靜雅又美麗，讓旅人身心放鬆，還時不時能與兔群、鹿眼對望。

相較於第一展區的神妙變化，第二展區「New Creature」則是目的明確，或與太空人盡情共舞，或坐躺在地、來一場冒險刺激的太空之旅。最後，則是機器人掙脫「線」制，似要突破螢屏、闖進人類世界，在盡情展演新生命之舞的同時，也以讓人驚嘆未來新世界。

兩個區域的聲光旅行，邊拍邊玩約莫2~3小時。14歲以上成人票價28,000韓圜（約664台幣），13歲以下兒童、65歲以上長者的票價則為20,000韓圜（約474台幣）。體驗時間為10:00-20:30。

●極光道 與Aurora美麗相見

INSPIRE RESORT作為今年最新開幕的國際級度假村，也有不少聲光新體驗。例如同樣是打卡熱點的「極光道Aurora Hall」，150公尺的LED走廊燈光秀，從天花板到兩側廊柱全屏覆蓋，呈現既真實又動感的立體效果。

「極光」是北歐神話中，女武神飛翔天際時盔甲反射的光，也是芬蘭傳說雪狐尾巴掠過雪花反射出的光芒，迎仕柏度假城的光之舞，則是從魟魚游動、水母聚集、魚群結隊到最後粉色鯨豚躍起，旅人如置身叢林，瞬乎又躍入海洋，生態感動滿分。

輪播時間為08:00-00:00，每半小時展演一次，無需付費。

●動態吊燈 156塊LED面板分秒創造美境

另一處聲光體驗的推薦，在於「多功能環形大堂」，由156塊LED面板組成的動態吊燈，展演時，每分每秒都有不同的排列組合，幻化成各種光影。這裡是前往迎仕柏Arena的入口，同時是場館售票處，與「極光道Aurora Hall」相鄰。

播出時間為07:30-21:00，每小時的15分、45分展演一次，無需付費。

機器人衝破「線」制，盡情展現自我。記者羅建怡/攝影
機器人衝破「線」制，盡情展現自我。記者羅建怡/攝影
156塊LED面板組成的動態吊燈，分秒創造美境。記者羅建怡/攝影
156塊LED面板組成的動態吊燈，分秒創造美境。記者羅建怡/攝影
Le Space美麗且無盡變化的光影。記者羅建怡/攝影
Le Space美麗且無盡變化的光影。記者羅建怡/攝影
光影旅行也有靜雅美好。記者羅建怡/攝影
光影旅行也有靜雅美好。記者羅建怡/攝影
Le Space內如摩西分海。記者羅建怡/攝影
Le Space內如摩西分海。記者羅建怡/攝影

光影 太空人 宇宙

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