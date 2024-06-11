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「全家行動購」618年中慶登場！美妝、保健品下殺3折起　「百元專區」千款商品19元起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
迎戰618購物節，全家便利商店電商平台「全家行動購」精選美妝爆品、保健大牌下殺3折，下單再抽18%回饋，最高可得6,180元購物金。圖／全家便利商店提供
迎戰618購物節，全家便利商店電商平台「全家行動購」精選美妝爆品、保健大牌下殺3折，下單再抽18%回饋，最高可得6,180元購物金。圖／全家便利商店提供

過完端午，年中網購盛事「618購物節」登場！全家便利商店於旗下電商平台「全家行動購」推出「618省錢秘笈」活動，精選美妝大牌雅詩蘭黛、專櫃級零碳美妝保養品牌歐萊德，以及大人的生活、麗彤生醫、科懋、BHK’s等保健品牌，熱門爆品下殺3折起；更強打「狂歡拉霸折扣天天抽」、「使用優惠券結帳抽免單」、「精選夯品天天快閃5折」、「結帳登記抽18%回饋」多項活動；同時「百元有找專區」精選逾1,000款特色美食、生活小物，最低19元起，還可就近選擇鄰近「全家」取貨。

根據資策會2023「電商購物節消費者調查」​指出，民眾參與618購物節比例成長超過1成，個人清潔、美妝保養更是購物節銷售排行冠軍。迎來618全民網購熱潮，「全家」電商平台「全家行動購」推出多重優惠活動，6月25日前於「全家行動購」下單任一筆並完成登記，即可抽18%回饋，最高可獲得6,180元購物金；更有「618狂歡拉霸機」進站天天免費玩3次，可抽全站免運券、指定商品優惠券及最高388元折價券，使用優惠券下單，還能抽免單。

5月繳稅季剛過，「全家行動購」為消費者聰明省荷包，「百元有找專區」精選超過1,000款美食小吃、餅乾零食、飲料冰品與生活小物，主打每款商品通通百元有找，包含大成黃金脆皮雞腿排、島嶼日式生土司厚片、炳叔烤玉米、雙月食品社愛恨椒芝麵等，更可選擇鄰近「全家」店舖就近取貨。

搶攻618商機，「全家行動購」集結雅詩蘭黛、蘭蔻、契爾氏等大牌美妝明星商品；雅詩蘭黛「年輕無敵膠原霜（75ml)）限時下殺32折特價2,999元，再送15ml小規格5罐，一次購入雙倍份量；超人氣小棕瓶「特潤超導全方位修護露​」買50ml再送49ml只要2,588元。

個人清潔首推零碳美妝保養品牌「歐萊德」，「全家行動購」獨賣「買2送1」頭皮護理組合，6月14日至6月18日購買「茶樹抗菌頭皮噴霧」與「沁涼清新頭皮噴霧」，即可選擇搭贈「歐萊德植萃乾洗髮」或「茶樹舒活菁油」任一商品，獨家3件組全通路最優惠，只要760元。

為提供網購族安心、便利的包裹取貨管道，全家便利商店「全家Fun心取」自去年領先業界首創「爭議包裹退貨平台」，提供消費者詐騙包裹申訴管道，為歡慶「全家Fun心取」上線滿周年，更推出三重取件小確幸：「全家」會員6月30日前於「全家」完成包裹取件，即送Fami!ce霜淇淋29元優惠券；6月18日至6月23日於「全家」取件，加碼送50元購物金；6月12日至7月9日網購包裹於「全家」完成取件，再加碼抽雙人日韓旅遊金48,000元。

「全家Fun心取」去年領先業首創「爭議包裹退貨申請平台」，爭議包裹只要兩步驟即可進入退貨程序，包裹取貨便利又放心。圖／全家便利商店提供
「全家Fun心取」去年領先業首創「爭議包裹退貨申請平台」，爭議包裹只要兩步驟即可進入退貨程序，包裹取貨便利又放心。圖／全家便利商店提供
迎戰618購物節，全家便利商店電商平台「全家行動購」精選美妝爆品、保健大牌下殺3折起，更有抗通膨「百元專區」千款商品19元起。圖／全家便利商店提供
迎戰618購物節，全家便利商店電商平台「全家行動購」精選美妝爆品、保健大牌下殺3折起，更有抗通膨「百元專區」千款商品19元起。圖／全家便利商店提供
歡慶「全家Fun心取」上線滿周年，全家便利商店會員6月30日前於「全家」完成包裹取件，即送Fami!ce霜淇淋29元優惠券；6月18日至6月23日於「全家」取件，加碼送50元購物金；6月12日至7月9日網購包裹於「全家」完成取件，再加碼抽雙人日韓旅遊金48,000元。圖／全家便利商店提供
歡慶「全家Fun心取」上線滿周年，全家便利商店會員6月30日前於「全家」完成包裹取件，即送Fami!ce霜淇淋29元優惠券；6月18日至6月23日於「全家」取件，加碼送50元購物金；6月12日至7月9日網購包裹於「全家」完成取件，再加碼抽雙人日韓旅遊金48,000元。圖／全家便利商店提供
「全家行動購」618年中慶登場，集結雅詩蘭黛、蘭蔻等多款大牌美妝明星商品推出3折起超殺優惠，保健大牌人氣商品千元有找。圖／全家便利商店提供
「全家行動購」618年中慶登場，集結雅詩蘭黛、蘭蔻等多款大牌美妝明星商品推出3折起超殺優惠，保健大牌人氣商品千元有找。圖／全家便利商店提供

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