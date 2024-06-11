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住就送萬餘元藍牙音響！台北遠東ＸLG 推智慧家電住房

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
移動自如且無所不在的個人螢幕「StanbyME 閨蜜機」。圖/台北遠東香格里拉提供
移動自如且無所不在的個人螢幕「StanbyME 閨蜜機」。圖/台北遠東香格里拉提供

現代人的旅行生活，愈來愈高智慧。台北遠東香格里拉看準智慧科技新生活商機，首度攜手台灣LG電子，將LG ThinQ智慧家電導入飯店套房內，同時在6月30日前訂房，再送最新上市價值13,900元的「LG XBOOM 360小宇宙全景聲藍牙音響」(XO3QBE)，數量有限，送完為止。

為了讓旅客在旅行時，也能體驗智慧家電物聯網的便利舒適，台北遠東香格里拉雅仕套房內配備5款LG家電，包括可除菌、除臭、除濕的「Styler®蒸氣電子衣櫥」、配備紫外線抑菌功能且靜音運轉的「PuriCare™ 雙變頻除濕機」、移動自如且無所不在的個人螢幕「StanbyME 閨蜜機」、結合時尚設計與完美環繞音場的「XBOOM 360 小宇宙全景聲藍牙音響」，以及創新家電茶几融合空氣淨化功能的「PuriCare™ AeroFurniture新淨几」。透過入住時提供的LG手機或房內的StanbyME閨蜜機串聯，即可直接遙控房內家電，在旅行時也能宛如智慧居家般舒適便利。

此專案還可享專屬豪華閣禮遇，包含早餐、下午茶及晚間歡樂時光，免費使用遠東健身俱樂部的健身房、三溫暖、頂樓景觀恆溫泳池、免費停車等，每晚17,588元起，即可體驗節能環保的智慧科技新旅程。6月30日前預訂專案，再加贈最新上市價值13,900元的「LG XBOOM 360 小宇宙全景聲藍牙音響」，無論是派對、露營、居家生活都可以感受360度的頂級音質，數量有限，送完為止。

訂房相關資訊可電洽：02-2378-8888，網址：www.shangri-la.com/taipei。

有關LG ThinQ智慧家電物聯網，指的是不用再另外加購或裝設WiFi接收器，透過ThinQ智慧家電物聯網技術即可串連家中LG家電，將所有家電整合在同一個介面，方便集中管理及使用。使用者可透過ThinQ APP、語音、LG智慧電視Home dashboard方式操控LG智慧家電，無論是遠端遙控、行程監控、能源監控、行程下載等，都能一鍵操控。

台北遠東香格里拉迎接科技智慧新生活，旅行時也能感受宛如智慧居家般的舒適便利。圖/台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉迎接科技智慧新生活，旅行時也能感受宛如智慧居家般的舒適便利。圖/台北遠東香格里拉提供
6月30日前預訂專案，再加贈最新上市價值13,900元的「LG XBOOM 360 小宇宙全景聲藍牙音響」。圖/台北遠東香格里拉提供
6月30日前預訂專案，再加贈最新上市價值13,900元的「LG XBOOM 360 小宇宙全景聲藍牙音響」。圖/台北遠東香格里拉提供
可除菌、除臭、除濕的「Styler®蒸氣電子衣櫥」。圖/台北遠東香格里拉提供
可除菌、除臭、除濕的「Styler®蒸氣電子衣櫥」。圖/台北遠東香格里拉提供

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