夏季必吃！7-ELEVEN新推「水蜜桃牛奶霜淇淋、CITY TEA水果冰沙楊枝甘露」快嘗鮮

隨著天氣逐漸變熱，讓人無時無刻都想清涼一「夏」！7-ELEVEN持續透過創新冰飲品帶來多元體驗，今年夏天支持在地水果，霜淇淋與桃園市府桃園好農合作推出「水蜜桃牛奶霜淇淋」；酷聖石複合店與人氣手遊「怪物彈珠」聯名推出「芒果草莓冰淇淋」；CITY系列更獨領超商通路之先，首創推出「CITY TEA水果冰沙楊枝甘露」，皆於6月12日起正式開賣。

7-ELEVEN攜手桃園市府桃園好農合作，於6月12日起推出「水蜜桃牛奶霜淇淋」，加入當季新鮮的拉拉山水蜜桃鮮榨果汁，保留甜度與香氣。拉拉山水蜜桃生長在高海拔地區，氣候涼爽、日夜溫差大，使得水蜜桃特別香甜多汁，再融合瑞穗鮮奶細緻口感，每支售價49元，6月12日至7月9日推出期間每周末五、六、日憑icash 2.0或icash PAY支付可享第2支半價。6月12日起透過OPENPOINT App購買「行動隨時取」，一組8入只要333元，除可在霜淇淋販售店兌換霜淇淋外，更可於全台酷聖石複合店兌換2oz酷聖石冰淇淋。

有著繽紛色彩、最受學生族群的7-ELEVEN酷聖石複合店，獨家2oz份量最低59元起。6月12日起重磅推出「芒果草莓冰淇淋」，選用在地芒果果泥佐以草莓丁增加酸甜層次，COLD STONE還與人氣手遊「怪物彈珠」聯名，讓可愛遊戲角色現身杯身上，6月12日至7月16日於7-ELEVEN酷聖石複合店消費滿100元，即可兌換怪物彈珠虛寶一組，數量有限贈完為止。另即日起至6月20日於線上「i預購」、酷聖石複合店門市「i划算」平台推出熱銷第一名口味草莓覆盆莓量販規格盆冰（4L），優惠價單盆999元，限量售完為止。

除了創新冰品，CITY更獨領超商通路之先推出全新獨家夏季冰沙結構，完美複製茶攤夏季指知名飲品「CITY TEA水果冰沙楊枝甘露」，以芒果冰沙為基底，加入芒果果肉搭配凍飲、椰果，多層次口感一次滿足，同時透過複合物料多合一、急速冷凍技術，不僅還原水果甜香，亦讓門市作業簡單化。首波口味於6月12日起在全台逾6,950間門市登場，6月25日前可享限時嘗鮮價75元（16oz）。