蘋果AI厲害在哪裡？執行長庫克：打造最懂用戶、最注重隱私的AI功能

蘋果WWDC開發者大會大家最期待的AI功能正式揭曉！蘋果重新定義AI為「Apple Intelligence」，主打強大功能、直覺易用、懂你在想什麼，透過理解語言、圖像、個人使用情境，帶來適用於iPhone、iPad和Mac，跨作業系統、跨App整合的個人智慧服務。

蘋果強調，Apple Intelligence技術完全自行打造，所有功能充分利用Apple晶片的強大效能，快速運作從而理解並建立語言和圖片、在各種App中採取動作，並根據個人情境來簡化及加速日常任務處理，所有功能都在設備端就可以運作，針對隱私權提供最高標準的守護。

若有Apple Intelligence在裝置端處理不了的大量運算需求，則會另外啟用「Private Cloud Compute」技術，傳送與指令相關的資料供Apple晶片伺服器處理，使用的數據不會被儲存，只用來處理用戶提出的指令需求。

而蘋果在發表會中也正式宣布與OpenAI合作，將Apple Intelligence與ChatGPT功能串接，若有需要時，即可透過ChatGPT功能得到想要的解決方案，同樣地，使用者的隱私還是最優先，任何提問、文件或照片在被傳送至ChatGPT之前，都將先徵求同意，再由Siri直接回答。

對此，蘋果表示，想要打造最個人化、有如量身定做的智慧服務，而與其他現有的AI服務合作是為了要專注在想做的內容，其他專業領域則透過引入其他AI服務支援來滿足用戶需求。使用ChatGPT時可享內建隱私保護，使用者的IP位址會被隱藏，而且OpenAI也不會記錄指令。使用者無須建立帳戶即可免費使用，ChatGPT訂閱者則可以連結至他們的帳戶，並直接在系統中使用已付費功能。

針對許多民眾目前在使用各種AI功能最大困擾的「資料正確性」問題，蘋果除了會盡最大努力確保資料正確性，透過對裝置上個人使用情境的理解，幫助用戶做得更快更好而不單只是無中生有。蘋果執行長Tim Cook表示：「Apple Intelligence他次獨特的技術將生成式AI與使用者的個人資訊結合，目標提供真正有用的智慧技術。」