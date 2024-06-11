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必勝客「3個大比薩888」！小比薩套餐46折、免費送雞翅
即日起至6月30日期間，必勝客限時推出618優惠，包含「3個大比薩888元」、「2個小比薩＋Hot燒小拼盤46折起」等不同優惠。此外，還有免費的「霸王功夫雞翅」讓民眾品嚐，送完為止。
此次的優惠中，必勝客推出「3個大比薩888元」的方案，適合親友同聚共享；「Hot三小飽飽餐」則是可享2個指定口味小比薩，加上Hot燒小拼盤，每組優惠價549元，現享46折起優惠，口味囊括和風章魚燒、海鮮、鐵板雙牛、黃金和風雞、超級總匯等十餘款選擇。
針對PK APP會員，也有「個人披薩＋1元，可多1件指定副食」的優惠方案，每套110元，每人限1次。6月18日起，購買209元紙包飯系列，再贈送89元個人比薩。
除此之外，必勝客自6月5日起推出「免費贈送霸王功夫雞翅」活動，現即將進入第2梯次。6月12日、6月19日的下午14:00，凡至全台168間指定門市，前20名顧客，即可獲贈招牌秘製香料雞翅1隻。另外自即日起至6月30日，購買霸王功夫雞秘製香料腿排和任一口味雞翅，加1元就能多1件副食；另外，活動期間內，小份薯金幣和4顆巧克力麻糬QQ球，限時享加購優惠價68元。
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